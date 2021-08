CALCIOMERCATO JUVENTUS/ Il Monaco si tiene Tchouameni, niente affari con l’Arsenal

CALCIOMERCATO JUVENTUS, NIENTE DA FARE PER TCHOUAMENI

La Juventus è alle prese con la ricerca di sostituti per Ronaldo ma in questi ultimi giorni di calciomercato estivo si valutano profili anche per altre zone del campo. In particolare i bianconeri sembrano da tempo interessati a potenziare il proprio centrocampo nonostante l’acquisto di Manuel Locatelli del Sassuolo ed uno dei nomi emersi in orbita juventina pareva essere quello di Aurelien Tchouameni, di proprietà del Monaco. Tuttavia, come riporta la stampa francese de L’Equipe, il vicepresidente dei monegaschi Oleg Petrov al riguardo ha sentenziato: “Offerte per Tchouameni? Siamo in grado di dire no. Il nostro club è in fase di costruzione: servono stabilità e forza. La strategia è la stessa e vogliamo mantenere la rosa. L’eliminazione dalla Champions League non cambia nulla. Ritengo che la nostra finestra di mercato sia chiusa, anche se chi gioca meno può essere ceduto in prestito.” Niente da fare quindi per vedere Tchouameni alla Juventus nel prossimo futuro e bianconeri che dovrebbero virare eventualmente su altri obiettivi per quel ruolo.

Kean alla Juventus?/ Calciomercato news, l'ex bianconero in pole per rimpiazzare CR7

CALCIOMERCATO JUVENTUS, NIENTE DA FARE CON L’ARSENAL

Nel corso di questa finestra di calciomercato e pure nelle scorse ore si è parlato in più di un’occasione di possibili affari tra Juventus ed Arsenal. Forti dei buoni rapporti se si pensa all’arrivo di Aaron Ramsey, proprio il centrocampista gallese sembrava essere finito di nuovo nel mirino dei Gunners con cui si ipotizzava uno scambio. Nello specifico i bianconeri avrebbero bisogno di trovare uno o più attaccanti per rimpiazzare Ronaldo e l’idea di cedere Ramsey per avere Alexandre Lacazette non sembrava poi così assurda. Tuttavia, i dirigenti della Vecchia Signora sembra vogliano puntare su altri profili scartando non solo il nome di Lacazetta ma anche quello di Pierre Aubameyang, pure lui sotto contratto con i biancorossi. La Juve preferisce puntare su nomi più giovani, su tutti Moise Kean dell’Everton, ed a centrocampo potrebbe voler trattenere non solo Weston McKennie ma pure lo stesso Ramsey, sebbene non sia stato uno degli elementi migliori nel precampionato.

LEGGI ANCHE:

Icardi alla Juventus?/ Calciomercato news: i bianconeri ci provano, ecco la formulaKEAN ALLA JUVENTUS?/ Ecco il primo attaccante per il post-Ronaldo, i dettagli

© RIPRODUZIONE RISERVATA