Calciomercato Juventus/ Imminente il rinnovo di Dybala, giorni decisivi per Locatelli

CALCIOMERCATO JUVENTUS: ATTESO L’AGENTE DI DYBALA

Uno dei temi più caldi del calciomercato Juventus, almeno in questi giorni, riguarda il rinnovo di Paulo Dybala. Nelle prossime ore Jorge Antun, procuratore dell’argentino, è atteso a Torino per incontrare la dirigenza bianconera, e provare a mettere nero su bianco: c’è comunque ottimismo e la sensazione diffusa è che l’affare si farà, anche perché le parti sono d’accordo e dunque bisognerà soltanto limare le differenze economiche ancora esistenti. Da quando Massimiliano Allegri è tornato ufficialmente sulla panchina della Juventus, le notizie riguardanti Dybala parlavano di un rinnovo.

L’argentino infatti è ritenuto centrale nel progetto del tecnico toscano, è il numero 10 la vera pietra angolare su cui costruire la nuova squadra e, infatti, sappiamo quale sia l’idea di Allegri sulla permanenza di Cristiano Ronaldo, come già illustrata due anni fa nel momento dell’addio (che è poi stato un arrivederci). Il portoghese però dovrebbe restare un altro anno, così da onorare il contratto: a questo punto Dybala si prepara a disputare la stagione 2021-2022 al suo fianco, per poi avere realmente in mano le chiavi della Juventus. Aspettiamo ora di scoprire quali saranno le cifre dietro il rinnovo di Dybala, ma il prolungamento del contratto sembra essere cosa fatta.

OFFENSIVA PER LOCATELLI

Il calciomercato Juventus potrebbe invece impiegare più tempo per acquistare Manuel Locatelli. Non ci sono al momento novità sostanziali sull’operazione: Tuttosport scrive che entro 48 ore partirà la vera trattativa e ci sarà la proposta concreta al Sassuolo. Sarà di fatto un affare sullo stile di quello che un anno fa ha portato Federico Chiesa alla Continassa: un prestito pluriennale con diritto di riscatto, che al raggiungimento di determinati obiettivi (chiaramente non impossibili) diventerà obbligo. Anche il Sassuolo sembra essersi convinto sulla formula, ma adesso bisogna trattare economicamente: al momento la Juventus non ha intenzione di raggiungere i 40 milioni proposti da altre società, e non è affatto detto che ci arrivi in seguito. Si parla di una contropartita tecnica, ne abbiamo discusso anche ieri: possibile che Massimiliano Allegri debba cedere sul desiderio di trattenere Nicolò Fagioli, potrebbe davvero essere lui a sposare la causa di Alessio Dionisi e andare a giocare con la maglia neroverde. L’altro indiziato è Radu Dragusin, ma non sono comunque pochi i giovani che la Juventus potrebbe mettere sul piatto: su questi nomi però rischia di arenarsi tutto, il tempo a disposizione per il momento c’è ma chiaramente la Juventus ha fretta di chiudere, e in un certo qual modo anche il Sassuolo che poi dovrà sostituire Locatelli…

