CALCIOMERCATO JUVENTUS/ La strategia per Gabriel Jesus e l’ipotesi Icardi

Nuovo sogno di calciomercato per i tifosi della Juventus. Il centravanti brasiliano Gabriel Jesus è infatti finito nel mirino del nuovo direttore sportivo Cherubini per rinforzare il reparto offensivo bianconero. La conferma di Dybala, anche se non ha ancora firmato il rinnovo di contratto, e di Morata, con un secondo anno di prestito da pagare all’Atletico Madrid, non basta a Massimiliano Allegri, che vorrebbe un altro attaccante, a maggior ragione se Cristiano Ronaldo dovesse abbandonare Torino. Il nome del brasiliano è in pole position, sia per la giovane età, 24 anni, che per la fattibilità dell’operazione con il Manchester City.

Se il club di Guardiola dovesse arrivare a Harry Kane, gli spazi per Jesus si ristringerebbero ancor di più, dopo una stagione vissuta ai margini nella seconda parte, con la scelta del tecnico di giocare senza una punta di ruolo. Il City potrebbe aprire a un prestito con obbligo, consentendo alla Juventus di spalmare l’investimento su più anni, un po’ sulla scia dell’operazione Chiesa e di quanto si vorrebbe fare con Locatelli. Il giocatore, dal canto suo, avrebbe una certezza d’impiego superiore e potrebbe trovare quella continuità che ancora gli manca per la definitiva consacrazione a livello europeo.

Calciomercato Juventus, duello Gabriel Jesus – Icardi per la maglia numero 9

Non solo la pista brasiliana per il nuovo rinforzo offensivo. Non tramonta mai, a ogni estate, l’interessamento per Mauro Icardi che non ha vissuto una stagione da protagonista a Parigi. Proprio per questo, la Juventus potrebbe offrire al Paris Saint Germain un’ipotesi di scambio che vada a incidere anche sui bilanci di entrambe le società: Cristiano Ronaldo sotto la Tour Eiffel e Icardi sotto la Mole Antonelliana, con reciproca soddisfazione di molti, sceicco compreso che, nonostante un incremento del monte salari, potrebbe schierare un tridente da sogno composto da Neymar, Mbappé e Ronaldo, fermo restando che il pallone sarà sempre uno e che gli equilibri tattici sono la base di una squadra vincente.

In ottica Juventus, invece, sarebbe una boccata d’ossigeno per il bilancio, con una sostanziale riduzione del monte ingaggi e un investimento sul futuro, data l’età dell’argentino. Dal punto di vista tattico però, Icardi offrirebbe meno varianti rispetto a Gabriel Jesus, che ha capacità tecniche e partecipative al gioco superiori. Rimane comunque un bel dubbio per i tifosi della Juventus, anche se la loro scelta sembra essere chiara, ovvero puntare sul centravanti brasiliano per ritornare al vertice del campionato italiano.



