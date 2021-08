CALCIOMERCATO JUVENTUS/ Le ultime su Locatelli dopo l’incontro di ieri, i dettagli

CALCIOMERCATO JUVENTUS, LE ULTIME SU LOCATELLI

In casa Juventus prosegue il tormentone di calciomercato relativo all’acquisto di Manuel Locatelli. Nel pomeriggio di ieri i dirigenti bianconeri Arrivabene e Cherubini hanno incontrato la dirigenza del Sassuolo rappresentata da Carnevali e Rossi nel tentativo di limare gli ultimi dettagli e chiudere l’operazione una volta per tutte, aumentando anche l’offerta juventina che ammonterebbe ora a 35 milioni di euro bonus compresi, stando alle indiscrezioni provenienti dalla redazione di Sky Sport. Tuttavia, i neroverdi non sarebbero soddisfatti dalla formula del trasferimento che al momento sarebbe quella del prestito con obbligo di riscatto nel caso in cui la Juventus riesca a qualificarsi per la Champions League nella stagione 2022/2023. Premendo anche sulla volontà dello stesso centrocampista di trasferirsi soltanto a Torino, avendo respinto ad esempio la corte dell’Arsenal, i bianconeri dovrebbero presto risolvere questo aspetto con gli emiliani ed abbracciare Locatelli entro la fine di agosto.

Calciomercato Juventus/ Per il centrocampo resta in corsa anche Tolisso

CALCIOMERCATO JUVENTUS, PARLA MISTER ALLEGRI

In questa sessione di calciomercato estivo la Juventus sta lavorando non soltanto sui movimenti in entrata ed in uscita ma anche riguardo ai rinnovi contrattuali di alcuni suoi campioni. Nello specifico, pure l’argentino Paulo Dybala ha il contratto in scadenza tra un anno, ovvero nel giugno del 2022, di cui ha parlato anche mister Massimiliano Allegri, alla vigilia dell’amichevole contro l’Atalanta, nell’intervista rilasciata al canale Youtube della società, come riporta Tuttojuve.com: “L’ho visto bene come tutti gli altri. È normale che la condizione in alcuni è migliore e alcuni sono un po’ in ritardo e questo è dovuto all’arrivo a scaglioni. Però credo che da martedì, quando ci prepareremo per Udine e inizierà la vera stagione saremo pronti. Ramsey secondo me per la seconda volta, perché la prima lo aveva fatto a Monza, ha fatto una buona partita. Secondo me in quel ruolo può nettamente migliorare. Danilo è un giocatore talmente intelligente che può giocare lì o da terzino, direi che sono rimasto contento. Ma è stata una buona prova dispiace per il risultato. Ma direi che eravamo alla seconda amichevole, la prima tutti insieme, ma il nostro obiettivo è quello di essere pronti a Udine.”

LEGGI ANCHE:

Locatelli alla Juventus?/ Calciomercato news: oggi nuovo incontro, l'alternativa...Calciomercato Juventus/ Ipotesi scambio col Milan: Ramsey per Romagnoli

© RIPRODUZIONE RISERVATA