Calciomercato Juventus/ L’Inter potrebbe alzare il prezzo di Icardi (ultime notizie)

Calciomercato Juventus News, per Icardi pesano i rapporti tesi con l’Inter

Non sembra esserci soluzione per il futuro di Mauro Icardi, ancora alle prese col braccio di ferro con l’Inter. I meneghini vorrebbero cederlo, la Juventus acquistarlo, ma i pessimi rapporti tra le due società rendono l’operazione quasi impossibile. Il tutto in un contesto di per sè già complicato, con Icardi che al momento ha rifiutato qualunque proposta l’Inter gli abbia messo sul tavolo. Non è ancora arrivata, in via ufficiale, l’offerta della Juventus, che fin qui avrebbe lavorato all’argentino sotto traccia. La notizia di queste ultime ore, tuttavia, dà credito ad una possibile trattativa last minute tra la Juventus e l’Inter per Mauro Icardi. Anche se i nerazzurri secondo Sky Sport avrebbero intenzione di alzare la propria richiesta economica rispetto a quanto invece chiesto agli altri club che avevano manifestato interesse per il giocatore.

Calciomercato Juventus News, il commento di Gigi Cagni su Sarri

Luigi Cagni, interpellato da Radio Sportivo sul calciomercato della Juventus, si è soffermato sul cambio di allenatore in casa bianconera, esprimendo qualche perplessità sull’arrivo di Maurizio Sarri. L’ex mister di Empoli, Parma, Vicenza, Genoa, Sampdoria e Brescia si è così espresso sul campionato che la vecchia signora sta per cominciare: “Secondo me le differenze tra Juventus, Napoli e Inter si sono assottigliate. Sarri potrebbe essere un piccolo handicap per la Juventus, vedremo se riuscirà a vincere giocando in un modo diverso da Allegri, che comunque non faceva giocare male la squadra, anzi”. Dunque per Gigi Cagni la sfida di Sarri parte in salita. Le concorrenti si sarebbero rinforzate notevolmente sul calciomercato, mentre la Juventus a suo dire rischia di pagare dazio per il cambio in panchina.

