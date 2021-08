CALCIOMERCATO JUVENTUS/ Locatelli ai dettagli, Allegri: “Saremo pronti”

CALCIOMERCATO JUVENTUS, LOCATELLI E’ VICINO

L’obiettivo del calciomercato estivo per la Juventus continua ad essere Manuel Locatelli, centrocampista di proprietà del Sassuolo. Stando alle indiscrezioni più recenti emerse nelle ultime ore, i bianconeri sarebbero vicinissimi a trovare l’intesa con i neroverdi in merito al prezzo del cartellino del Campione d’Europa, ovvero tra i 30 ed i 35 milioni di euro più bonus, ma al momento si registra ancora una certa distanza sulla formula dell’operazione. Il prestito biennale con riscatto condizionato proposto dai piemontesi è infatti una soluzione che sta facendo storcere il naso agli emiliani, convinti nel voler ottenere il prestito annuale con obbligo di riscatto fissato al termine della prossima stagione ormai alle porte. Sempre per quella zona del campo non bisogna nemmeno trascurare la pista riguardante il possibile ritorno di Miralem Pjanic, di cui le dirigenze della Juventus e del Barcellona avrebbero parlato ieri sera a margine dell’amichevole disputata in Spagna. Il centrocampista bosniaco è stato addirittura fischiato dai suoi tifosi ed i catalani lo lascerebbero andare così da risparmiare sul suo stipendio.

Calciomercato Juventus/ All-in su Locatelli, Pjanic arriva se parte Ramsey

CALCIOMERCATO JUVENTUS, IL PARERE DI MISTER ALLEGRI

Il calciomercato terminerà soltanto il prossimo 31 di agosto ed intanto la Juventus continua a guardarsi intorno in cerca di eventuali nuovi innesti per migliorare l’organico. I bianconeri stanno però comunque portando avanti la preparazione precampionato ed ha margine della sconfitta subita nel Trofeo Gamper per 3 a 0 contro il Barcellona ha avuto modo di parlare il tecnico Massimiliano Allegri toccando vari argomenti fra cui l’eventuale ritorno di Miralem Pjanic proprio dai blaugrana: “Non è che sto aspettando, la società fa il mercato, insieme parliamo, abbiamo valutato, poi vediamo cosa succede. L’importante è che la squadra stia lavorando come sta facendo nel migliore dei modi e sia pronta per il 22. Poi se arrivano uno o due centrocampisti, tre difensori, non lo so, l’importante è che la squadra sia a posto per il 22. Ho un’ottima rosa su cui lavorare, stasera Ramsey davanti alla difesa ha fatto una buona partita, per la prima volta che ce l’ho messo è stato molto bravo nella fase di interdizione, deve migliorare nella gestione della palla. Kaio Jorge è un ragazzo giovane con buone qualità. Non mettiamogli responsabilità addosso, se no sbagliamo la valutazione. I giovani devono crescere e sbagliare ed essere supportati dai più esperti. Dybala sta bene, rientrerà da martedì. Sabato sarà a disposizione e credo che farà una parte della partita. Ronaldo si sta allenando bene, è in buona condizione. Stasera si è messo a disposizione.”

LEGGI ANCHE:

CALCIOMERCATO JUVENTUS/ Pjanic è l’alternativa a LocatelliKaio Jorge alla Juventus/ Calciomercato, brasiliano atteso a Torino: cifre e dettagli

© RIPRODUZIONE RISERVATA