CALCIOMERCATO JUVENTUS/ Locatelli sì ma occhio a Pjanic, novità su Kaio Jorge

CALCIOMERCATO JUVENTUS, IL PUNTO SU LOCATELLI

L’obiettivo principale per questa sessione di calciomercato estivo per la Juventus è senza ombra di dubbio Manuel Locatelli, di proprietà del Sassuolo. Le indiscrezioni delle ultime ore rivelano il mancato contatto che sarebbe dovuto avvenire entro la fine della settimana ed a questo punto è molto probabile che i dirigenti tornino a trattare il trasferimento del centrocampista Campione d’Europa a partire da lunedì, così da cercare un’intesa sulla formula ed i costi dell’operazione con la consapevolezza di dover fare i conti con la concorrenza di altri club. A centrocampo però un altro nome accostato ai bianconeri è quello di Miralem Pjanic, bosniaco in uscita dal Barcellona che ha bisogno di risparmiare usl tetto ingaggi. Intervistato da Tuttosport, l’ex dirigente milanista Ariedo Braida ha parlato di Locatelli e di Pjanic spiegando: “Manuel era uno dei giovani più talentuosi del vivaio in quegli anni. E’ un ragazzo di qualità e personalità. Tanto nel Sassuolo quanto all’Europeo con l’Italia ha giocato con autorità. Locatelli ha 23 anni, ma è un giocatore saggio. Poi nel calcio, soprattutto quando si cambia, bisogna sempre dimostrare. Lo dissi anche a Shevchenko quando lasciò il Milan per il Chelsea: ‘Da noi sei un dio, ma a Londra partirai da zero. L’ho incrociato 3-4 giorni fa a Barcellona, dove sono stato per questioni personali. Ci siamo visti per caso vicino al Camp Nou e abbiamo parlato. Pjanic vorrebbe tornare alla Juventus. Di sicuro Allegri lo conosce meglio di tutti.”

CALCIOMERCATO JUVENTUS, NOVITA’ SU KAIO JORGE

La Juventus è sì una delle società più attente ai giovani talenti del panorama internazionale ma l’interesse nei confronti di Kaio Jorge sta diventando un vero e proprio tormentone di calciomercato. Il presidente del Santos, club proprietario del cartellino dell’attaccante, il patron Andres Rueda ha parlato della situazione in un’intervista concessa a Estadio97 spiegando: “Stiamo trattando con la Juventus per Kaio Jorge. Non abbiamo ancora deciso se verrà venduto a titolo definitivo subito o se andrà via a gennaio dopo la scadenza del contratto. Non è vero che vendiamo male, non volevamo dare Kaio ma ci ritroviamo obbligati per via del contratto.” Smentite quindi le dichiarazioni di uno dei consulenti di mercato dei brasiliani che aveva rivelato la scadenza nel giugno del 2023. Nei prossimi giorni la Juventus proverà dunque a fare un nuovo tentativo per aggiudicarsi Kaio Jorge subito entro la fine di agosto così da migliorare ulteriormente il proprio reparto offensivo da mettere a disposizione di mister Massimiliano Allegri.

