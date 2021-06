CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Marchisio “chiama”, Pogba risponde: ritorno possibile?

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, POGBA NON SCHERZA…

Marchisio chiama, Pogba risponde in casa Juve? Sui social è andato in scena un siparietto di calciomercato tra i protagonisti bianconeri della squadra dei record, quella che nel 2014 con Antonio Conte in panchina riuscì a conquistare lo Scudetto con 102 punti, battendo ogni record.

CALCIOMERCATO MILAN/ Si cerca il colpo Ziyech e la conferma di Brahim Diaz

L’ex numero 8 juventino nonché pilastro della Nazionale italiana ha commentato un post del francese Instagram, in cui presentava campo speciale realizzato con il suo sponsor tecnico, chiedendogli senza mezzi termini di fare ritorno in Piemonte: “Ne serve uno anche a Torino. Su su torna, su su torna“, messaggio accompagnato da inequivocabili emoticon in salsa juventina.

CALCIOMERCATO JUVENTUS/ La strategia per Gabriel Jesus e l'ipotesi Icardi

E la risposta di Pogba, attualmente in forza al Manchester United dove era stato venduto per una cifra vicina ai 100 milioni di euro è arrivata manifestando entusiasmo: “Ok Principe prossima destinazione Torino“. Pogba ha lasciato la Juventus 5 anni fa ma è rimasto decisamente nei cuori dei tifosi che si sono scatenati, commentando e chiedendo a gran voce che dalle parole si passasse ai fatti.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, LO UNITED NON FA SCONTI

Pogba al Manchester United ha mietuto successi importanti, arrivando a conquistare negli anni con la maglia dei Red Devils il titolo di campione del mondo con la Francia nel 2018. Con il club però il massimo è stata l’Europa League con José Mourinho in panchina, competizione invece persa in finale ai rigori contro il Villarreal dal Manchester United in questa stagione.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Operazione Tonali: Il 16 giugno il limite per il riscatto

La Premier League è rimasta un sogno e non mancano i rumors di calciomercato che segnalano un Pogba nostalgico degli anni torinesi e aperto a un possibile ritorno. Ma tra il dire e il fare c’è di mezzo proprio il Manchester United che non sembra intenzionato a fare sconti per quello che viene considerato ancora uno dei centrocampisti più talentuosi del mondo, pronto ad essere protagonista con la maglia della Francia anche ai prossimi Europei. Di sicuro dunque la Juventus non potrà sperare in sconti anche se il profilo di Pogba farebbe gola ad Allegri, che compatibilmente alle esigenze economiche del club col suo ritorno vorrebbe apportare non pochi cambiamenti alla rosa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA