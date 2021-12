Calciomercato Juventus/ Martial idea in attacco, sogno Vlahovic per giugno

Il calciomercato della Juventus continua ad essere caratterizzato dalla ricerca di un attaccante già per gennaio e magari poi un grande colpo per giugno, le ipotesi sono tante e c’è anche il nome di Anthony Martial accostato ai bianconeri. Ne parla l’edizione odierna di Tuttosport: il francese a dire il vero guadagna circa 14 milioni di euro e questo è un problema non di poco conto, ma la voglia di fuga dal Manchester United è determinante e potrebbe condurre a una soluzione intelligente per l’ingaggio, scrive il quotidiano sportivo torinese che rilancia dunque l’idea Martial alla Juventus.

Sulle tracce di Martial c’è anche il Siviglia, altra ipotesi che potrebbe essere intrigante per il giocatore anche se gli spagnoli sono scivolati in Europa League. La vera differenza tuttavia sta nel fatto che il Siviglia lo prenderebbe soltanto in prestito con diritto di riscatto, a differenza dei bianconeri, decisi invece a proporre un acquisto a titolo definitivo di Martial, che sarebbe naturalmente molto più gradito al Manchester United. La Juventus dunque potrebbe essere in pole position per Martial, il nome che sembra più facilmente raggiungibile per la sessione di calciomercato di gennaio.

CALCIOMERCATO JUVENTUS: MARTIAL E GLI ALTRI NOMI PER L’ATTACCO

I nomi che circolano in attacco per il calciomercato Juventus sono molti, ma rispetto a Martial hanno tutti qualche complicazione in più: ad esempio, convincere Edinson Cavani ad abbassare le sue pretese non è semplice, mentre per Mauro Icardi sembra complicato trovare l’accordo con il PSG, soprattutto dopo le recenti parole di Mauricio Pochettino, che spinge dunque per trattenere a Parigi l’ex capitano dell’Inter, di conseguenza la Juventus dovrebbe mettere sul piatto argomenti molto convincenti (leggi: un’offerta importante) per convincere il Paris Saint Germain.

C’è poi l’ipotesi legata al nome di Pierre-Emerick Aubameyang, del quale abbiamo già parlato ampiamente ieri, sottolineando che l’ingaggio e la Coppa d’Africa potrebbero essere problemi non di poco conto, almeno per un arrivo alla Juventus già a gennaio. Infine, ricordiamo che naturalmente il grande sogno resta Dusan Vlahovic, per il quale tuttavia si sta muovendo mezza Europa. In questo caso naturalmente parliamo di giugno, perché Vlahovic non lascerà la Fiorentina a gennaio, ma l’asta sarà inevitabile e con essa il prezzo del cartellino del bomber serbo potrebbe diventare proibitivo…



