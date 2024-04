Calciomercato Juventus/ Merino, servono 60 milioni, sirene da casa per Iling (oggi 4 aprile 2024)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: CONCORRENZA PER MERINO

Sempre al lavoro per la prossima stagione, il calciomercato Juventus ha come priorità quella di rinforzare il centrocampo: certamente ritroverà Nicolò Fagioli che la società ha voluto aspettare dopo la squalifica per le scommesse, ma in quella zona di campo bisogna aumentare qualità e possibilità perché in questo momento la mediana della Vecchia Signora fatica enormemente come passo, qualità e uscita del pallone. Se abbiamo recentemente parlato di Martin Zubimendi, la Juventus ha i radar attivati per l’altro centrocampista della Real Sociedad: ci riferiamo a Mikel Merino, classe ’96, che all’estero ha già giocato anche se era giovane quando ha visitato Borussia Dortmund – esperienza non indimenticabile – e Newcastle, dove ha fatto meglio.

Rientrato in Spagna, dal 2018 gioca a San Sebastian: ha già messo insieme 20 presenze con una Spagna che sta rinnovando, ed è entrato nei radar delle big. Tra cui appunto la Juventus, che spera di mettere a segno il colpo di calciomercato; tuttavia su Merino è forte anche l’interesse del Barcellona che gli permetterebbe di rimanere nella Liga. Come scrive Mundo Deportivo, la Real Sociedad ha piazzato su di lui una clausola rescissoria da 60 milioni di euro ma, vista la scadenza del contratto nel 2025, il prezzo potrebbe essere trattabile e abbassabile in estate, su questo (e i debiti del Barcellona) spera la Juventus che ha comunque parecchi elementi sui quali eventualmente lavorare nel calciomercato.

SIRENE DA CASA PER ILING: IL CALCIOMERCATO ESTIVO ENTRA NEL VIVO!

Acquisti potenziali e possibili cessioni per il calciomercato Juventus: abbiamo già parlato di Samuel Iling Junior perché il suo profilo sarebbe seguito dall’Atalanta come contropartita che eventualmente potrebbe entrare nell’affare che porterebbe Teun Koopmeiners a vestire la maglia bianconera, ma sul giovane esterno ci sarebbe anche l’interesse di club di Premier League. Una notizia questa non indifferente, perché va ricordato che Iling è inglese ed è cresciuto nel Chelsea: nel 2020 il giovane ha scelto di non rinnovare con i Blues e così la Juventus lo ha portato in Italia facendolo giocare nella Under 23 prima di lanciarlo in prima squadra.

Per Iling sarebbe insomma un ritorno a casa, cosa che peraltro potrebbe anche aprirgli le porte della nazionale maggiore visto che, nel corso della sua gestione, Gareth Southgate (da capire poi per quanto sarà lui il CT) ha spesso e volentieri convocato calciatori di squadre “minori”. Secondo Andrea Di Lella, sarebbe in particolare il Crystal Palace ad essersi concretamente mosso per Iling ma ci sono altre società inglesi cui piacerebbe mettere sotto contratto l’esterno; in questa stagione Iling non ha trovato troppo spazio anche se ultimamente sta giocando di più, potrebbe comunque essere uno dei giocatori dai quali la Juventus può ripartire ma bisognerà anche valutare la questione allenatore… (agg. di Claudio Franceschini)











