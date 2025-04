CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: ECCO IL PREZZO DI NIKOLA KRSTOVIC

Altro giorno, altro nome: il calciomercato Juventus sta sondando molte piste per l’attacco bianconero della prossima stagione e quindi i potenziali nomi in ballo sono davvero parecchi. Tra questi anche Nikola Krstovic, il montenegrino classe 2000 che è alla seconda stagione in Serie A con la maglia del Lecce. Un profilo interessante, dal momento che ha toccato già la doppia cifra di gol segnati in questo campionato, evidentemente non sarebbe la stella ma sarebbe un ottimo nome per completare il reparto.

In questo momento ovviamente la trattativa è ancora tutta da imbastire, anche perché ci sono variabili su entrambi i fronti: il calciomercato Juventus avrà a disposizione gli introiti di una qualificazione in Champions League? Il Lecce sarà ancora in Serie A oppure retrocesso? Qualcosa tuttavia si può già iniziare ad accennare, ad esempio circa la richiesta dei giallorossi salentini, che hanno fissato in 25 milioni di euro il prezzo del cartellino di Nikola Krstovic. In un progetto di totale rinnovamento dell’attacco, un attaccante già esperto del nostro calcio e discretamente prolifico potrebbe essere un nome molto valido.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: IN BILICO IL FUTURO DI RENATO VEIGA

Le tante attenzioni dedicate all’attacco non devono tuttavia far dimenticare ovviamente che il calciomercato Juventus dovrà lavorare anche sugli altri due reparti. Gli arrivi di gennaio, per un motivo oppure per l’altro, in linea di massima non hanno lasciato un grande segno, tuttavia in difesa Renato Veiga sta facendo più che bene il suo dovere e allora potrebbe rimanere in bianconero anche dopo l’addio di Thiago Motta, che evidentemente ha causato diversi cambiamenti nel progetto futuro.

D’altronde stiamo parlando di un classe 2003 che ha dimostrato di poter fare bene in Serie A, di conseguenza l’intenzione della Juventus sarebbe quella di riscattare Renato Veiga, secondo quanto riferisce il portale specializzato TuttoMercatoWeb.com. Ricordiamo che il giocatore è di proprietà del Chelsea, che lo ha acquistato appena la scorsa estate dal Basilea e in inverno lo ha girato in prestito alla Juventus. Attenzione però, perché a gennaio i Blues chiedevano oltre 30 milioni di euro per rendere il prestito secco qualcosa di più, di conseguenza dovranno essere fatte delle valutazioni su un esborso che potrebbe essere molto impegnativo, specie se non ci fosse un posto in Champions League.

