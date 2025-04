Calciomercato Juventus News: Liam Delap il nuovo bomber bianconero

Anche questa stagione, come quelle precedenti giocate dal suo arrivo in bianconero, è stata una delusione per Dusan Vlahovic che con Thiago Motta ha presto perso il posto da titolare e quando impegnato non ha mai convinto tifosi, allenatore e dirigenza con prestazioni di livello al di là dei pochi gol segnati. Per questo il calciomercato Juventus sta cercando una soluzione per il serbo per la prossima stagione visto che il contratto è molto pesante e in scadenza e per accordare un rinnovo l’ex Fiorentina vorrebbe almeno rimanere sulle stesse cifre se non alzarle nuovamente.

Con anche Randal Kolo Muani che ha convinto poco e le richieste alte del Psg per il suo eventuale acquisto i bianconeri si sarebbero spostati su un nuovo obiettivo che in questa stagione in Premier League ha stupito tutti, nonostante la retrocessione della sua squadra. Il giocatore è Liam Delap, attaccante inglese classe 2003 dell’Ipswich Town che lo ha acquistato in estate dal Manchester City, ha dimostrato una grande prestanza fisica e fiuto del gol, 12 reti e 2 assist in 33 partite, nel suo contratto c’è una clausola rescissoria di 40 milioni nel caso di retrocessione che quindi si è attivata e che la Juventus potrebbe decidere di pagare.

Il calciomercato Juventus poi è sempre alla ricerca di un difensore che possa rinforzare la rosa in quel reparto e che nelle sue caratteristiche abbia la capacità di giocare in più posizioni, come difensore centrale in una difesa a 3 o 4 e come terzino, Cristiano Giuntoli è quindi tornato a mettere gli occhi su un giocatore già seguito in passato, Jakub Kiwior. Il difensore polacco dell’Arsenal è stato uno dei protagonisti delle vittorie con il Real Madrid ma la sua titolarità era stata favorita dai numerosi infortuni in quel reparto per i gunners che potrebbero quindi decidere di farlo partire anche a titolo definitivo ma non per meno di 25 milioni.

Sempre dalla Premier League per il calciomercato Juventus si sta facendo sempre più realistica la possibilità di vedere l’arrivo in bianconero di Adama Traore, in scadenza con il Fulham che però sembra non avere intenzione di rinnovare il suo contratto, l’esterno spagnolo chiede tra i 2 e i 3 milioni di euro e sarebbe una carta importante dalla panchina per la Juventus grazie alla sua velocità e fisicità. In quelle posizioni però i bianconeri possono già schierare Francisco Conceiçao il cui riscatto sembrava certo ma che ora è messo in dubbio dalla necessità di valorizzare i giocatori di cui detiene il cartellino come Kenan Yildiz e Nico Gonzalez.