CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ A centrocampo spunta Kessie. Bonucci è un caso… (13 luglio 2023)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: LE USCITE BLOCCANO GIUNTOLI

Il calciomercato Juventus stenta a spiccare il volo. L’obiettivo primario è cedere i tanti esuberi in rosa ma, in questo senso, i tempi si stanno allungando. Il tesoretto previsto dagli addii (Bonucci, Pogba, Alex Sandro, Zakaria, McKennie e Arthur), oltre a far risparmiare in un anno quasi 50 milioni di Euro di ingaggi, permetterà ai bianconeri di incassare una cifra utilizzabile per un mercato all’altezza. Perso il grande obiettivo stagionale, quel Milinkovic Savic finito in Arabia Saudita, ora Allegri ha la necessità di trovare un centrocampista.

Il nome più gradito dalle parti della Continassa è quello dell’ex Milan Kessie. Il Barcellona, che lo ha ingaggiato a zero, spera di venderlo in Arabia Saudita. La Juventus punterebbe sul prestito con diritto di riscatto a determinate condizioni. Ma il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha diverse alternative sul suo taccuino: Koopmeiners dell’Atalanta, De Paul dell’Atletico Madrid e il giovane Diarra dello Strasburgo. Riuscire ad arrivare a uno di questi nomi garantirebbe ad Allegri una metà campo di ottimo livello, considerando la conferma di Rabiot.

BONUCCI RISCHIA DI ESSERE UN PROBLEMA

Calciomercato Juventus che rischia di doversi confrontare con Leonardo Bonucci. La sua cessione sta diventando un caso abbastanza spinoso. Il capitano aspetta di incontrare Giuntoli per capire il futuro, ma la sua volontà è quella di chiudere a Torino la carriera. Massimiliano Allegri, però, lo farebbe partire volentieri: nella prossima stagione sportiva percepirebbe un ingaggio di 3,5 milioni di Euro. A 36 anni, e con scarse possibilità di trovare un posto in squadra, è una cifra comunque ritenuta eccessiva.

In uscita, inoltre, il centrocampista Nicolussi Caviglia. Il classe 2000, reduce dal prestito alla Salernitana, è stato richiesto dal neo-promosso Frosinone. Per il centrocampista si profila, quindi, un’altra cessione a titolo temporaneo, un’altra occasione per mettersi in mostra prima di tornare in maglia bianconera.

