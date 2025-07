CALCIOMERCATO JUVENTUS: L’ATTACCO PRENDE FORMA

Prende forma con il calciomercato Juventus la squadra che Igor Tudor ha in mente: il primo tassello è Jonathan David, che nei piani dell’allenatore croato dovrebbe essere la prima punta da lanciare in profondità ma può certamente giocare anche da trequartista, o comunque seconda punta mobile, dunque affiancando Kenan Yildiz.

Il secondo tassello è Francisco Conceiçao, per il quale finalmente la Juventus ha trovato la quadra: vicinissimo il riscatto del folletto portoghese, che proprio Tudor ha saputo rivalutare al Mondiale per Club cambiandogli ruolo, e lasciandolo libero di accentrarsi per puntare di più la porta.

Al momento Conceiçao fa parte dell’undici di partenza dei bianconeri; si aspetta sempre Jadon Sancho che rimane il preferito per completare il reparto offensivo, adesso quello che serve è senza dubbio un laterale di spinta e, tenendo conto che Andrea Cambiaso dovrebbe comunque avere la maglia a sinistra, è a destra che la Juventus deve coprire la falla.

Questo anche perché Alberto Costa apparirebbe vicino alla cessione e aprirebbe ancor più il bisogno della Vecchia Signora. Qualche nome è circolato, si è fatto quello di Jonathan Clauss allenato da Tudor a Marsiglia, ma naturalmente la Juventus tiene la porta aperta su altre soluzioni e una potrebbe arrivare dalla Spagna.

CALCIOMERCATO JUVENTUS: ECCO IL TERZINO!

Il nome che il calciomercato Juventus sta sondando è quello di Jon Aramburu: classe 2002, venezuelano ma di passaporto spagnolo e cresciuto infatti nei Paesi Baschi. Cresciuto nelle giovanili del San Sebastian, Aramburu è tornato effettivamente in Venezuela per giocare nel Deportivo La Guaira, poi è stato acquistato dalla Real Sociedad: una stagione nella squadra B, nel luglio 2024 il grande salto nella formazione allenata da Imanol Alguacil, con cui ha giocato 49 partite stagionali di cui 37 da titolare, rappresentando dunque un calciatore di primo piano per la squadra basca.

Aramburu è un terzino destro che però a volte è stato impiegato a sinistra, soprattutto può avanzare il suo raggio d’azione e dunque potrebbe essere utile a Tudor per la fase di spinta, giocando con il 3-4-2-1 e dovendo coprire tutta la corsia laterale. La valutazione della Real Sociedad è di 15 milioni di euro; prezzo accessibile, ancor più con l’eventuale cessione di Alberto Costa, il contratto però scade nel 2030 e dunque non sono tantissimi i margini di trattativa che la Juventus avrebbe. Va detto che per il momento siamo solo ai livelli di un interesse, da vedere e valutare se effettivamente la società bianconera intenderà affondare il colpo per regalarsi il suo laterale a destra, aspettando la sorte di Alberto Costa.