Calciomercato Juventus News: accordo Vlahovic-Giuntoli per l’addio

Il calciomercato Juventus per la prossima stagione dovrà riuscire a sistemare la situazione più ingombrante rimasta all’interno della rosa, ovvero quella di Dusan Vlahovic, il serbo infatti era finito ai margini ultimi del progetto di Thiago Motta scelta che però metteva a rischio la possibilità di una cessione remunerativa la prossima estate e la sua permanenza con uno stipendio a 12 milioni e in scadenza non era gradita. Con l’arrivo di Tudor l’attaccante è tornato al centro del progetto ma solo per un accordo fatto tra lui e la società per poter ottenere la cifra maggiore possibile la prossima estate.

La scelta di reintegrare Vlahovic nella formazione titolare sicuramente è fatta da Tudor che crede molto nelle capacità del ragazzo ma ha ricevuto anche una forte spinta dalla società in particolare da Cristiano Giuntoli che ha parlato con l’attaccante e ha concordato che il posto da titolare al centro dell’attacco sarà suo fino a fine stagione a patto che accetti di lasciare Torino in estate. Sul giocatore è forte ancora l’interesse di club inglesi su tutti l’Arsenal che da qualche anno è alla ricerca di una punta per completare il proprio attacco e il Newcastle che potrebbe salutare Alexander Isak e con cui la Juventus intavolerebbe la trattativa per Tonali.

Calciomercato Juventus News: Victor Osimhen o Jonathan David il nuovo attaccante

Il calciomercato Juventus quindi dovrà cercare un sostituto per l’addio certo di Vlahovic e se Kolo Muani senza Thiago Motta non è più il preferito risalgono le quotazioni di due attaccanti avvicinati ai bianconeri nelle scorse stagioni, il primo avrebbe qualcosa di clamoroso e sarebbe una vecchia conoscenza del nostro campionato, Victor Osimhen. Il nigeriano a fine anno tornerà a Napoli ma per lasciarlo questa volta in maniera definitiva, Giuntoli è ancora innamorato dell’attaccante e proverà a portarlo a Torino per ripetere il miracolo di due anni fa e far tornare i bianconeri a vincere il campionato.

Il secondo nome è meno ad effetto ma non per questo non sarebbe un grande colpo per la Juventus, sia dal punto di vista tattico che da quello economico, si tratta di Jonathan David che come sappiamo da tempo andrà in scadenza alla fine dell’anno, su di lui ci sono gli occhi di diversi club di Serie A e di Premier League, tra cui l’Inter, ma la possibilità di essere il titolare della Juventus potrebbe convincerlo. L’unico ostacolo sarebbero i 9 milioni lordi all’anno richiesti dal canadese per un contratto quinquennale, che però con la tassazione italiana diventerebbero 5, a cui però andranno aggiunti i bonus alla firma e le commissioni per gli agenti.