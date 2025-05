CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: TONALI E NON SOLO!

Come ben sappiamo, il calciomercato Juventus ha messo come priorità per la prossima stagione l’acquisto di Sandro Tonali: il bresciano resterebbe volentieri al Newcastle, ma del resto due estati fa non avrebbe lasciato nemmeno il Milan e dunque le possibilità ci sono. La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione, riassumendo i punti di forza (tutti da verificare, ovviamente) in mano alla Juventus: il canale aperto con i Magpies a gennaio con l’arrivo di Lloyd Kelly, e le carte di scambio che rispondono ai nomi di Douglas Luiz, mai inseritosi ma ancora con una buona valutazione di calciomercato (e desideroso di tornare in Premier League) e Dusan Vlahovic, che potrebbe anche restare ma che il Newcastle potrebbe mettere nel mirino visto che Alexander Isak è tutt’altro che sicuro di continuare al St. James’ Park.

Il prezzo per arrivare a Tonali, sempre che la sua società decida effettivamente di venderlo nella prossima sessione estiva di calciomercato, è di circa 60-70 milioni di euro: non siamo lontani da un collega di reparto del bresciano, e dunque il calciomercato Juventus potrebbe studiare il piano B con le stesse premesse. Questo perché nel Newcastle, dal 2022, gioca anche Bruno Guimaraes: il brasiliano arrivato dal Lione è il partner di Tonali in mezzo al campo, un giocatore totale che ha anche gol nei piedi (22 in tre anni e mezzo con il club) e che Eddie Howe ha saputo esaltare come altri profili passati dall’allenatore inglese.

L’OPZIONE BRUNO GUIMARAES

Il colpo è difficile, come lo è quello per Tonali: tuttavia di fronte a un no secco del Newcastle per l’azzurro, il calciomercato Juventus potrebbe concretamente prendere informazioni su Bruno Guimaraes sempre inserendo Douglas Luiz e/o Vlahovic nell’affare. Una discriminante potrebbe essere quella legata alla qualificazione in Champions League dei Magpies: in questo momento il Newcastle è quarto in Premier League, con gli stessi punti di Chelsea e Aston Villa ma favorito dalle sfide dirette, e domenica ospita l’Everton che non ha alcunchè da chiedere al suo campionato.

Se i bianconeri dovessero andare in Champions League – sarebbe la seconda volta in tre anni – a quel punto sia Tonali che Bruno Guimaraes potrebbero essere destinati a rimanere, inoltre va detto che il fondo Pif che controlla il club non ha certamente bisogno di vendere (o svendere) ma qualche rivoluzione potrebbe arrivare, anche in maniera naturale per continuare ad aggiungere linfa alla rosa. Di Isak abbiamo detto, in mediana è anche possibile che uno tra Tonali e Bruno Guimaraes faccia le valigie e la Juventus è pronta ad approfittarne, come detto però non sarà semplice anche per la presenza della concorrenza. Inoltre, almeno per quanto riguarda il brasiliano, la parabola di Douglas Luiz nella Vecchia Signora potrebbe portare a qualche riflessione…