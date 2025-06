Calciomercato Juventus news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva. Cambiaso non andrà al Milan di Allegri

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, CAMBIASO NON LASCIA TORINO

A Torino il calciomercato Juventus deve ancora prendere forma. Il club ha voluto modificare qualcosa in maniera importante a livello dirigenziale come testimoniato dall’arrivo del nuovo direttore generale Damien Comolli, il quale sta ancora cercando di costruire la sua squadra. Uno dei collaboratori di Comolli potrebbe presto essere ad esempio Florent Ghisolfi, direttore sportivo che starebbe per rescindere il suo contratto con la Roma.

Nel frattempo però i bianconeri devono valutare diversi movimenti in entrata ed in uscita così da organizzare a dovere l’organico a disposizione di mister Igor Tudor, riconfermato fino al giugno del 2027 nonostante le voci che lo volevano lontano dalla Vecchia Signora appena concluso il Mondiale per Club a cui la squadra sta partecipando proprio in questi giorni.

Un elemento su cui la Juve sembra ancora voler puntare a lungo è invece Andrea Cambiaso, in scadenza di contratto solamente a giugno 2029. Accostato con una certa insistenza al Manchester City in occasione della finestra invernale di trattative, l’Azzurro è poi rimasto a Torino senza trasferirsi in Inghilterra per quei 50 milioni di euro tanto chiacchierati.

Adesso il venticinquenne Cambiaso è finito invece nel mirino del Milan, dove piacerebbe molto al nuovo allenatore Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese vorrebbe puntare sul classe 2000 in caso di partenza di Theo Hernandez ma la Vecchia Signora respingerebbe eventuali offerte per il suo cartellino, puntando piuttosto a prolungargli il contratto rinnovandolo fino al 2030 con relativo adeguamento di stipendio. Il genovese dovrebbe dunque percepire 3 milioni di euro all’anno più bonus.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, TOMORI PUO’ SEGUIRE KALULU

Il calciomercato Juventus potrebbe a sua volta guardare in casa Milan per migliorare il proprio reparto arretrato. Stando a quanto riportato da Tuttosport, i bianconeri avrebbero iniziato a prendere contatto con i rossoneri per Fikayo Tomori, parlando pure con l’entourage del calciatore. Il ventisettenne inglese con cittadinanza canadese era già stato cercato qualche mese fa ma la trattativa non era poi andata in porto.

Adesso invece i piemontesi potrebbero provare a ricostruire davvero la coppia di centrali difensivi che aveva vinto lo Scudetto con il Milan qualche anno fa insieme con Pierre Kalulu. Il tecnico Allegri potrebbe appunto decidere di non puntare ancora su Tomori, lasciandolo libero di accasarsi altrove. Legato ai lombardi fino a giugno del 2027, Tomori quest’anno ha fornito due assist vicenti ai suoi compagni in trentacinque presenze totali distribuite fra Serie A, Coppa Italia, Champions League e Supercoppa italiana.