Calciomercato Juventus News: i bianconeri vogliono affondare il colpo su Wesley e Jadon Sancho, vedremo se le cose andranno a buon fine.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: SI ACCELERA PER WESLEY

Accelerata del calciomercato Juventus per uno degli obiettivi registrati negli ultimi giorni: stiamo parlando di Wesley Vinicius França Lima, conosciuto solo come Wesley, classe 2003 in forza al Flamengo. Un terzino destro, che poi può giocare anche alto a centrocampo come del resto quasi tutti i laterali brasiliani.

In questo momento Wesley è impegnato con il Flamengo al Mondiale per Club 2025, la sua squadra ha già ottenuto qualificazione agli ottavi e primo posto nel girone e lui è stato impiegato solo nella partita contro il Chelsea, giocando 82 minuti e destando un’ottima impressione nel 3-1 rifilato ai Blues, tanto che appunto la Juventus vorrebbe provare a chiudere in fretta.

Sono anche arrivate le parole del brasiliano in merito: Wesley ha detto di essere consapevole dell’interesse dei bianconeri e di aver già parlato con Danilo e Alex Sandro, che sono suoi compagni nel Flamengo e conoscono molto bene il mondo della Continassa.

Potrebbe essere questo il reale grimaldello a disposizione del calciomercato Juventus: per il terzino destro è forte anche l’interessamento della Roma ma la Vecchia Signora conta di battere la concorrenza e assicurarsi un giocatore che sarebbe molto utile in quella zona di campo anche se, come dicevamo, il Mondiale per Club 2025 ci sta consegnando un Alberto Costa in grande spolvero, ma anche il portoghese avrà eventualmente bisogno di un backup in stagione.

PER SANCHO SI PUÒ DAVVERO

Il calciomercato Juventus in realtà ha puntato concretamente un altro calciatore, e anche di lui abbiamo parlato: Jadon Sancho ha solo 25 anni ma sembra già un veterano, ha messo insieme 118 presenze in Bundesliga e 89 in Premier League più 23 nella nazionale inglese. Il profilo lo conosciamo, così come è noto che la scorsa estate la Juventus era andata davvero vicina ad assicurarselo ma poi l’occasione era sfumata e l’esterno offensivo si era trasferito in prestito al Chelsea. Ora tornerà al Manchester United, ma è fuori dal progetto: in Serie A ci sta pensando anche il Napoli che però, a causa dell’alto ingaggio, ha al momento virato su Dan Ndoye e dunque potrebbe lasciare strada libera alla Juventus per portare a termine questa operazione.

Sancho naturalmente dovrebbe accettare di ridursi l’ingaggio, ma sa che nel progetto di Igor Tudor potrebbe avere un ruolo centrale: lo scrivevamo ieri parlando di Kenan Yildiz, l’inglese potrebbe fare coppia con lui sulla trequarti con l’idea anche di allargare il gioco sugli esterni creando un 3-4-3 in fase di possesso palla e attacco. Nelle prossime ore sono previsti altri incontri tra la società bianconera e l’entourage di Sancho, la Juventus non ha alcuna intenzione di mollare il colpo per il fantasista inglese nella convinzione di poterlo riportare al biennio 2018-2020, quando con il Borussia Dortmund aveva segnato 29 gol in 66 partite di Bundesliga.