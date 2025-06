Il calciomercato Juventus proverà ad ottenere i prestiti per Nayef Aguerd e Jadon Sancho

Calciomercato Juventus News: sgarbo al Napoli con Jadon Sancho

Il calciomercato Juventus sta girando attorno a due grandi situazioni, quella casalina di Dusan Vlahovic e quella di Victor Osimhen con il Napoli, il primo infatti è un esubero dei bianconeri che sono legati alla sua cessione per poter pianificare le operazioni in entrata e soprattutto poter affondare sull’obiettivo offensivo, il nigeriano ex Galatasaray. Allo stesso tempo però le necessità della squadra sono molte di più e in tutte le zone di campo come il tecnico ha evidenziato alla dirigenza che ora si sta mettendo al lavoro per individuare i profili più adatti.

Nel reparto offensivo oltra a Osimhen la Juventus ha diversi obiettivi che andranno a sostituire la partenza di alcuni giocatori che non saranno riscattati, come Kolo Muani o Conceiçao, in questi giorni poi sono uscite alcune voci che vedono la partenza di Nico Gonzalez, rendendo così fondamentale l’acquisto di un giocatore in quel ruolo. Tra tutti i nomi quello che piace alla dirigenza è Jadon Sancho, già seguito lo scorso anno ma poi non portato a termine, l’inglese è sul mercato e potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto, anche per disturbare le trattative del Napoli.

Calciomercato Juventus News: Nayef Aguerd regista difensivo per Tudor

Una zona di campo dove sarà necessario l’intervento del calciomercato Juventus è la difesa, visto che in questo momento in rosa sono presenti solo 4 giocatori in quel ruolo, Kelly, Kalulu, Gatti e Bremer, di cui 3 devono essere schierati titolari per la scelta di modulo di Igor Tudor. Il giocatore che potrebbe essere scelto per aggiungersi in questo reparto è Nayef Aguerd, ventinovenne marocchino di proprietà del West Ham ma che lo scorso anno è stato in prestito alla Real Sociedad con cui è stato titolare in 21 partite, il suo prezzo è di 20 milioni ma gli hammers pur di non averlo in rosa potrebbero aprire al prestito.

L’alternativa al marocchino è un giocatore che i bianconeri stanno scoprendo grazie a questo Mondiale per Club e che oltre ad essere più giovane è già abituato a giocare con lo stile di gioco adottato dal tecnico croato, il 3-4-2-1. Il giocatore in questione è Joaquin Piquerez, difensore centrale o terzino sinistro uruguaiano di ventisei anni che veste la maglia del Palmeiras con cui prima della nuova competizione FIFA aveva giocato 25 partite in tutte le competizioni segnando 3 gol e fornendo 3 assist, il prezzo è di 15 milioni ma i verdao potrebbero non essere così convinti di venderlo a stagione in corso.