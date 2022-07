CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Al lavoro per le cessioni di Rabiot, Arthur e Ramsey

Calciomercato Juventus news, Arthur e Rabiot in partenza a centrocampo

La Juventus è stata parecchio attive nelle ultime settimane di questa finestra di calciomercato estivo. Arrivati Pogba, Di Maria e Bremer, i bianconeri hanno anche ceduto De Ligt al Bayern Monaco ma ci sono alcuni calciatori presenti in organico che non rientrano più nei piani della società e che sarebbe il caso di piazzare in modo tale da poter risparmiare sugli ingaggi ed eventualmente incassare qualcosa per i loro cartellini.

Chi si colloca in questa posizione è certamente Arthur: il brasiliano era finito nel mirino dell’Arsenal a gennaio ma la proposa di prestito non aveva convinto la Vecchia Signora che ora, come il calciatore, spera in un nuova pretendente che se lo possa accaparrare a titolo definitivo. Discorso simile per Adrien Rabiot, per il quale, come spiegato da Tuttosport, ci si auspica un ritorno al Paris Saint-Germain o che qualche club della Premier League che disputerà la Champions League possa farsi avanti per lui.

Calciomercato Juventus news, risoluzione contrattuale per Ramsey

Un altro calciatore che sta vivendo una situazione difficile in questi giorni di calciomercato alla Juventus è Aaron Ramsey, reduce dal prestito ai Rangers. Il trentunenne gallese al momento non ha ricevuto offerte concrete e, stando a quanto emerso recentemente, i bianconeri starebbero lavorando per la risuoluzione consensuale del contratto valido fino al giugno del 2023. Il problema principale è rappresentato dai 7 milioni di ingaggi annui percepiti dal britannico a Torino.

