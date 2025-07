Calciomercato Juventus News: il terzino potrebbe tornare in Portogallo per 20 milioni di euro. Le società stanno cercando l'accordo (20 luglio 2025)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, 20 MILIONI PER COSTA

Il calciomercato Juventus è al lavoro per la cessione di Alberto Costa allo Sporting Lisbona. Il terzino portoghese è arrivato il 15 gennaio 2025, ma potrebbe già salutare il club di Torino per ritornare in patria dopo l’esperienza al Vitória Guimarães.

Con la casacca bianconera, il laterale difensivo ha disputato 14 partite in tutte le competizioni con la maglia della Juventus: 9 in Serie A, 1 in Coppa Italia e 4 al Mondiale per Club dove ha messo a referto due assist vincenti nel 5-0 contro l’Al Ain.

Stando a quanto riportato da Tuttosport, la squadra biancoverde avrebbe intenzione di mettere sul piatto 20 milioni di euro per convincere la Vecchia Signora a cedere il proprio terzino dopo appena sei mesi tra le fila della Juve.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, HOJLUND IN PRESTITO

Si riapre la pista Hojlund per quanto riguarda il calciomercato Juventus. L’attaccante danese è in uscita dal Manchester United, squadra che lo ha prelevato a peso d’oro dall’Atalanta ma senza mai essere ricompensato per l’esborso fato.

Per questo il giocatore vorrebbe tornare in Serie A, in modo tale da giocarsi le proprie carte lì dove si era fatto conoscere in tutta Europa. Le richieste dei Red Devils sono altissime e i bianconeri non ha intenzione di soddisfarle.

Per questo la Juve è in contatto con il Manchester United: l’idea è quella di acquistarlo in prestito con obbligo di riscatto, in modo tale da “spostare” il pagamento dell’attaccante nel prossimo bilancio senza incidere in quello attuale.