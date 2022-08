CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Allegri: “Rabiot ci serve. Miretti, Rovella, Fagioli…”

Calciomefato Juventus news, le parole del tecnico Massimiliano Allegri

Il calciomercato estivo terminerà solo alla fine del mese e nel frattempo anche la Juventus prosegue il proprio cammino stagionale avendo pareggiato ieri sera in casa della Sampdoria. Al termine dell’incontro mister Massimiliano Allegri ha rilasciato diverse dichiarazioni parlando ad esempio in conferenza stampa di Adrien Rabiot, qualche giorno fa in procinto di salutare per trasferirsi al Manchester Untied: “Rabiot stasera ha fatto gol ma è stato sfortunato perché Vlahovic era in fuorigioco di poco. Quando la partita ha iniziato a incattivirsi è stato forte. E’ un giocatore che alla Juventus serve.”

L’allenatore juventino sul mercato ha anche aggiunto: “No, non mi aspetto niente, al mercato ci pensa la società, noi dobbiamo lavorare. Innanzitutto siamo partiti un filino meglio dell’anno scorso questo è già un buon segnale. Dobbiamo guardare le cose positive, non le negative. Le cose negative si possono migliorare, poi ci sono le cose positive. Hanno giocato dei giovani, Miretti anche oggi è entrato molto bene, Rovella è entrato bene, lo stesso Kean. Ci sono anche delle cose positive, ma è normale che bisogna migliorare. Zakaria fuori per scelta tecnica. Avevo bisogno di più qualità nello stretto e sicuramente Miretti su quelle cose lì ha qualità diverse rispetto a Zakaria, anche se più giovane.”

Calciomefato Juventus news, aspettando i recuperi di Chiesa e Pogba

La Juventus potrebbe ancora combinare qualcosa in questi giorni di calciomercato estivo ma intanto si continua a lavorare anche in attesa di recuperare qualche infortunato. Interpellato da Sky Sport, Allegri ha spiegato: “Il 4-4-2? Con i giocatori che ho è difficile. Vlahovic e Kean sono bravi ad attaccare la profondità, serve uno che riceva palla. Sicuramente però è una situazione che proveremo. Mercato? Ne parleremo con la società di nuovo. Ci stiamo muovendo ancora e finora l’ha fatto molto bene. Noi dobbiamo solo pensare a lavorare. Consapevoli che tecnicamente abbiamo giocato un brutto primo tempo, ma non aver preso gol è già un buon risultato.”

Un commento anche sui giovani che potrebbero partire: “Miretti, Rovella e Fagioli? Sono contento di tutti e tre, stanno facendo bene. Serve un po’ di pazienza con loro perché è normale che paghino alcuni momenti della partita. È fisiologico giocare a certi livelli ed avere dei problemi se non hai esperienza. Valuteremo il loro futuro fino alla fine del mercato. Speriamo di recuperare a gennaio sia Chiesa che Pogba che sono due giocatori discretamente bravi. I giocatori non sono tutti uguali, lo dico da una vita.”











