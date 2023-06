CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Allegri verso l’Arabia? Si accelera per Parisi (13 giugno 2023)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: I MAL DI PANDIA DI ALLEGRI…

Il calciomercato della Juventus gira anche attorno la conferma di Massimiliano Allegri, tecnicamente già avvenuta da parte della società ma il tecnico si sta guardando intorno. Dopo il suo ritorno sulla panchina della Juventus coinciso con due stagioni al momento deludente, il tecnico toscano sembrava destinato a guidare la squadra anche nel prossimo campionato. Tuttavia, recenti rumors suggeriscono che Allegri potrebbe lasciare la Vecchia Signora per un’esperienza all’estero, potenzialmente in grado di ricoprirlo d’oro per un’offerta di calciomercato che la Juventus non sarebbe di certo in grado di pareggiare

Secondo alcune fonti, dall’Arabia Saudita è stato manifestato un forte interesse verso tecnico italiano, al quale sarebbe stato offerto un contratto molto vantaggioso. Si tratterebbe di una sfida stimolante per Allegri, ma resta da vedere se deciderà di abbandonare la Juventus dopo l’apparente conferma. L’offerta è pari a 20 milioni di euro all’anno per tre anni e la che l’ha avanzata è l’Al-Hilal. E quindi non l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo che nei mesi scorsi ha esonerato Rudi Garcia.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, PARISI PER LA FASCIA SINISTRA

Nel frattempo, la Juventus sta lavorando al calciomercato sul fronte degli acquisti e sta accelerando la trattativa per Fabiano Parisi dell’Empoli. Il giovane esterno di fascia sinistra è emerso come una delle promesse più interessanti del calcio italiano, attirando l’attenzione di diversi club di Serie A. La Juventus sembra essere in pole position per assicurarsi Parisi e blindare la fascia mancina, e le trattative con l’Empoli dopo alcuni approcci preliminari. Parisi, classe 2000, ha avuto una stagione eccellente con l’Empoli, contribuendo alla permanenza in Serie A della squadra toscana con i bianconeri che avevano già messo nel mirino altri talenti del club.

Grande spinta sulla fascia e senso tattico che si è affinato sotto la guida di Paolo Zanetti, caratteristiche che lo hanno reso un obiettivo ambito per diversi club di alto livello. La Juventus, con il suo desiderio di ringiovanire la rosa e puntare su talenti italiani, vede in Parisi un giocatore con un grande potenziale per il futuro. Le trattative tra la Juventus e l’Empoli sembrano essere in una fase avanzata, con i due club che stanno discutendo i dettagli dell’affare. Si parla di una cifra intorno ai 25 milioni di euro per assicurarsi i servizi dell’esterno, Parisi potrebbe diventare un elemento importante nella squadra di Allegri, offrendo freschezza e qualità che sono mancate ai bianconeri nell’ultima stagione.











