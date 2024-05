Calciomercato Juventus News/ Altre idee per gli esterni: dalla Liga ecco Greenwood e Savio (13 maggio 2024)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: TENTATIVO PER GREENWOOD

Il calciomercato Juventus sta definendo in questo periodo l’accordo con Thiago Motta, come abbiamo scritto poco fa, ma ovviamente guarda anche ai calciatori: che l’italo-brasiliano abbia già detto la sua o meno, l’intenzione dei bianconeri in questo momento sarebbe quella di rinforzare il centrocampo (è una necessità) ma, pensando al nuovo allenatore, anche provare ad aumentare il numero di esterni offensivi di una squadra che giocherebbe poi con il 4-2-3-1 o il 4-1-4-1, considerando anche che Filip Kostic è in uscita e il futuro di Samuel Iling Junior, che potrebbe essere usato come contropartita per qualche affare (si era parlato ad esempio di Teun Koopmeiners), non è definito.

Un nome nuovo che stuzzica la Juventus è quello di Mason Greenwood: nel gennaio di due anni fa il Manchester United lo aveva di fatto scaricato dopo alcune accuse giudiziarie a suo carico, un anno e mezzo dopo l’esterno del 2001 è tornato in campo nel Getafe e ha disputato una buona stagione nella Liga. A tale proposito Angel Torres, presidente del club spagnolo, ha recentemente dichiarato che l’intenzione è quella di trattenerlo e che lo stesso Greenwood è disposto a restare nel Getafe; tuttavia, dipenderà anche e soprattutto dal Manchester United che potrebbe decidere di richiamarlo per poi venderlo al miglior offerente, anche se per ora la pista di calciomercato che porta alla Juventus non è caldissima.

ANCHE SAVIO NEL MIRINO

Ecco allora spuntare il nome di Savio Moreira de Oliveira per il calciomercato Juventus: il cartellino è di proprietà del Troyes ma Savio ha giocato questa stagione nel Girona dei miracoli, la squadra spagnola si è qualificata per la Champions League e naturalmente sono finiti in vetrina i suoi gioielli, per esempio il cannoniere Artem Dovbyk che piace molto al Napoli. Savio ha da poco compiuto 20 anni: giovanissimo, ha già fatto il suo esordio con il Brasile nell’ultima finestra internazionale, giocando 12 minuti più recupero nell’amichevole contro l’Inghilterra, ma soprattutto è stato protagonista di un’ottima stagione con il Girona.

Naturalmente, su di lui ci sono tante squadre; è difficile pensare a uno scenario nel quale il Troyes riesca a riportarlo a casa mentre è più plausibile che, vista la giovane età, Savio possa scegliere di rimanere un altro anno al Girona per fare apprendistato, nel frattempo comunque potendo mettersi in mostra giocando in Champions League. Staremo a vedere, di sicuro la Juventus è vigile sul calciomercato degli esterni e Savio, che ha anche vinto il Sudamericano Sub 20 con il Brasile, è un profilo che piace molto anche perché consentirebbe di proseguire la politica del talento verde, già fortemente esplorata in questi anni con il progetto Under 23 e, come rivelato da Massimiliano Allegri, specifica richiesta del club.











