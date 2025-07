Il calciomercato Juventus ha due obiettivi a centrocampo, Sofyan Amrabat o Morten Hjulmand. Randall Kolo Muani vuole tornare ma è difficile

Calciomercato Juventus News: Randall Kolo Muani l’obiettivo numero uno in attacco

La situazione in casa bianconera sembra non essere delle più rosee dopo le accuse lanciate dall’agente di Timothy Weah nei confronti di un dirigente e dei suoi metodi per trattare con i giocatori della rosa e con le loro cessioni, che secondo le sue parole sarebbero arrivate senza alcun tipo di preavviso o comunicazione.

Il calciomercato Juventus però deve andare essere completato e per questo Comolli si sta preoccupando di intavolare trattative soddisfacenti con diversi club per portare a Torino un altro attaccante e un centrocampista senza considerare però eventuali cessioni.

L’obiettivo in attacco è uno soltanto, l’attaccante francese del PSG Randall Kolo Muani che nella seconda metà della stagione scorsa è arrivato a Torino sponda bianconera in prestito e che in poche partite ha conquistato il cuore dei tifosi e soprattutto dato un apporto in fase realizzativa che Vlahovic non era riuscito a dare.

Il ventiseienne anche quest’anno non farà parte della squadra di Luis Enrique e spinge quindi per tornare alla Juventus, questa soluzione potrebbe realizzarsi ma solo a costo di una cessione a titolo definitivo o in prestito ma con obbligo di riscatto, che però i bianconeri non possono garantire.

Calciomercato Juventus News: Sofyan Amrabat più facile di Morten Hjulmand

Per quanto riguarda il ruolo del centrocampista invece, il calciomercato Juventus vede una lotta a due tra giocatori molto simili nelle loro caratteristiche da registi bassi con anche un’ottima presenza in fase difensiva, ma che hanno un costo ben diverso che potrebbe alla fine fare la differenza.

L’idea più fattibile del calciomercato Juventus dovrebbe essere quella di chiedere il prestito di Sofyan Amrabat, centrocampista marocchino di ventotto anni di proprietà del Fenerbahce, il giocatore sarebbe contento e ben disposto a tornare in Italia ma i turchi difficilmente concederanno un prestito senza un diritto o un obbligo di riscatto a 15 milioni.

Il giocatore che invece sarebbe il grande sogno di Comolli e di tutta la Juventus è invece il danese Morten Hjulmand, centrocampista titolare e capitano dello Sporting Lisbona che non farebbe fatica ad accettare l’offerta dei bianconeri per fare un ulteriore salto nella sua carriera ma per cui i leoes chiedono non meno di 40 milioni.

Il danese arriva da un’altra grande stagione in Portogallo con 28 presenze in campionato arricchite da 2 gol e 2 assist oltre che la vittoria della competizione ma senza la giusta offerta non verrà lasciato partire vista anche la stabilità economica dei biancoverdi.