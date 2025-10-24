Il calciomercato Juventus segue Guela Doué per rinforzare la rosa mentre cerca di respingere l'assalto del Real Madrid per Kenan Yildiz

Calciomercato Juventus News, Kenan Yildiz nuovo obiettivo dei blancos

Dopo le deludenti prestazioni dell’ultimo mese la dirigenza bianconera ha deciso di mettere mano al portafoglio nella prossima sessione dei trasferimenti per rinforzare la squadra a disposizione di Igor Tudor per aiutarlo a raggiungere facilmente l’obiettivo imposto dalla dirigenza ovvero il raggiungimento della Champions League e la lotta per lo scudetto.

Il calciomercato Juventus ha quindi identificato alcuni ruoli dove è più necessario intervenire dopo gli ultimi sviluppi ma dovrà essere abile ad iniziare già ora a respingere le numerose offerte che potrebbero arrivare per le sue stelle.

Dopo la partita di Champions League infatti secondo alcune voci vicine all’ambiente del Real Madrid, Xabi Alonso sarebbe rimasto impressionato dal talento di Kenan Yildiz e potrebbe essere pronto la prossima estate a fare carte false pur di riuscire a portarlo in Spagna e farlo giocare insieme al suo compagno di nazionale, Arda Guler.

I blancos starebbero preparando un’offerta che va dagli 80 ai 100 milioni e che sarebbe finanziata dalla cessione di un numero importante di giocatori o uno solo ma tra quelli importanti, tra cui l’indiziato numero uno è il brasiliano Rodrygo.

Calciomercato Juventus News, Guela Doué rinforzo per la fascia destra

In entrata invece il calciomercato Juventus ha intenzione di concludere velocemente due operazioni, una per la fascia destra dove per l’infortunio di Bremer è rimasto solo Joao Mario, e uno in difesa proprio per ovviare all’assenza del brasiliano che potrebbe essere più lunga del previsto.

Il nome per l’esterno è quello di Guela Doué, ivoriano classe 2002 accostato in estate anche al Milan e per cui lo Strasburgo chiede almeno 30 milioni, il calciatore fratello dell’attaccante del Paris Saint Germain però è un obiettivo anche del Chelsea, squadra che condivide la stessa proprietà del club francese.

Per la difesa invece l’identikit della dirigenza della Juventus ha cercato calciatori leader capaci di guidare il reparto, bravi in fase di marcatura e allo stesso tempo capaci di impostare le azioni dal basso, soprattutto in assenza di un vero centrocampista con queste caratteristiche nella rosa bianconera.

Il profilo perfetto sarebbe quello di Andreas Christensen, ventinovenne danese del Barcellona che dall’arrivo di Hansi Flick ha avuto sempre meno spazio all’interno della rosa e che potrebbe essere ceduto con un’offerta massima di 10 milioni.