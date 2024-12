CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: ANTONIO SILVA?

Con l’avvicinarsi della sessione invernale di calciomercato, la Juventus è al lavoro per rinforzare la rosa e colmare alcune lacune evidenti. Tra le priorità c’è senza dubbio l’acquisto di un difensore centrale, possibilmente subito dopo la Supercoppa Italiana. Tra i profili valutati da Cristiano Giuntoli spicca quello di Antonio Silva, giovane talento classe 2003 del Benfica. Silva sta vivendo una stagione difficile, spesso relegato in panchina, e l’insoddisfazione del giocatore potrebbe rappresentare un’opportunità per i bianconeri.

La clausola rescissoria di Silva, fissata a 100 milioni di euro, è inavvicinabile per le casse della Juventus. Tuttavia, il suo valore attuale è stimato intorno ai 30-40 milioni, una cifra che potrebbe essere raggiunta con alcune cessioni mirate. Tra i possibili partenti ci sono i giovani talenti Fagioli e Mbangula, i cui cartellini potrebbero generare i fondi necessari per un investimento a medio termine. L’idea della Juventus è comunque quella di tentare un’operazione in prestito con diritto di riscatto, garantendosi così una promessa per il futuro.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: CASADEI IDEA SEMPRE ATTUALE

Per il calciomercato Juventus sul fronte centrocampo, il nome di Cesare Casadei continua a interessare, anche se non è al momento una priorità assoluta. Il talento classe 2003, passato al Chelsea nell’estate 2022 per 15 milioni di euro, sta trovando poco spazio con i Blues: solo cinque presenze stagionali, nessuna delle quali in Premier League. Questa situazione potrebbe spingerlo a cercare una nuova destinazione già a gennaio.

La Juventus, con Giuntoli in prima linea come grande estimatore del giocatore dai tempi delle sue imprese con le Nazionali giovanili, monitora la situazione. Tuttavia, l’operazione potrebbe concretizzarsi solo nelle ultime fasi del mercato invernale, con priorità ora concentrate su altri fronti. Nel frattempo, il Monza di Adriano Galliani è in forte pressing sul Chelsea e sull’agente del giocatore, puntando a un prestito con diritto di riscatto, la Juventus deve monitorare la situazione per non farsi bruciare sul tempo.

