CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, ANTONY PIACE PARECCHIO

Il calciomercato Juventus vorrebbe rinforzare l’attacco con Antony. Il brasiliano che aveva incantato tutti all’Ajax, tanto da far sborsare 95 milioni più 5 di bonus al Manchester United, non è sbocciato come ci si aspettasse in Inghilterra.

Antony però è reduce da mesi strepitosi in prestito al Betis che lo hanno rilanciato a livello di appeal con 9 gol e 5 assist in 26 partite con la maglia biancoverde. Detto ciò, piuttosto che rilanciarlo, i Red Devils vorrebbe approfittare di questo momento per cederlo altrove.

Ecco che entra in gioco la Juventus con la nuova dirigenza interessata ad accoglierlo a Torino. A parlare di questo possibile trasferimento è stato André Hernan, giornalista brasiliano, che ha rivelato come sarebbero già avvenuti dei primi contatti con l’entourage dell’esterno offensivo.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, IL NAPOLI “STOPPA” DAVID

Il calciomercato Juventus tiene d’occhio sempre la situazione Jonathan David. L’attaccante del Lille di nazionalità canadese, prossimo a lasciare il club francese a parametro zero, è stato accostato con veemenza al Napoli nell’ultimo periodo.

Come detto però si sarebbe riaperto qualche spiraglio per vederlo in bianconero. I partenopei hanno qualche dubbio dal punto di vista tattico essendo molto diverso da Romelu Lukaku, punta prediletta del tecnico Antonio Conte.

Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, ha raccontato come la Juventus resta pienamente in corsa per il giocatore. Di base però tutto dipenderà dal Napoli poiché se gli Azzurri dovessero accelerare su di lui, non ci sarebbe dubbi sulla destinazione.