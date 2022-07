CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Arnautovic o Belotti, punte in corsa come vice-Vlahovic

Calciomercato Juventus news, Arnautovic o Belotti da alternare a Vlahovic

In questa sessione di calciomercato estivo la Juventus è attiva su più fronti al fine di potenziare l’organico da mettere a disposizione di mister Massimiliano Allegri in vista della stagione che sta per cominciare. Nello specifico, i bianconeri sarebbero alla ricerca anche di un calciatore che possa essere alternato a Dusan Vlahovic nel corso dell’annata ed i profili accostati con maggior insistenza alla Vecchia Signora sono al momento due, ovvero quelli di Marko Arnautovic del Bologna e dello svincolato Andrea Belotti.

Come riporta Tuttosport, l’ex capitano del Torino avrebbe ricevuto anche delle offerte provenienti dalla Premier League inglese e starebbe valutando la soluzione migliore per proseguire la sua carriera. Per l’austriaco invece si registra la resistenza dei rossoblu supportata dalle parole del dirigente Di Vaio: “Non ci ha chiesto di andare via, per noi è un giocatore centrale nel progetto.” Da vedere poi quali saranno i margini per riportare a Torino lo spagnolo Alvaro Morata dall’Atletico Madrid.

La Juventus ha già messo a segno alcuni importanti colpi in questo luglio di calciomercato. Intervistato sul canale Twitch dei bianconeri, il difensore brasiliano Alex Sandro ha parlato del ritorno di Paul Pogba e dell’arrivo di Angel Di Maria: “Giocare con lui è sempre bello, io ho giocato con tanti giocatori di qualità ma Pogba ti dà un tocco di magia. E’ sempre importante avere un grande giocatore con te. Angel ha giocato bene col Chivas, ha una qualità incredibile, in qualsiasi club dove è stato ha fatto benissimo. Mi colpisce la facilità di come salta l’uomo, e di come pensa immediatamente alla prossima giocata”.

