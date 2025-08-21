Il calciomercato Juventus pensa a Nicolas Jackson e Lois Openda come alternative in attacco. Arthur lascia l'Europa e torna in Brasile

Calciomercato Juventus News: Arthur di nuovo al Gremio

Mentre ci si avvicina sempre di più all’inizio della stagione sembra essere sempre più impellente la necessità che il calciomercato Juventus operi in maniera rapida per riuscire a completare la rosa a disposizione di Igor Tudor con gli ultimi acquisti soprattutto in due zone di campo, l’attacco e il centrocampo.

Calciomercato Udinese News/ Buksa e Zaniolo ecco la nuova coppia d’attacco titolare (21 agosto 2025)

I bianconeri potranno contare sui soldi che arriveranno dalla cessione di Douglas Luiz in Premier League e sul resto del budget che era stato stanziato dalla società a cui sperano che si aggiunga la cifra liberata da un eventuale addio di Dusan Vlahovic che però sembra ancora difficile.

Oltre a quella dell’ex Aston Villa, una nuova cessione verrà portata a termine nei prossimi giorni, ovvero quella del ventinovenne centrocampista brasiliano Arthur che è pronto a fare ritorno in patria dove andrà a vestire la maglia della squadra che lo ha cresciuto e portato al grande salto in Europa al Barcellona, il Gremio.

Calciomercato Milan News/ Boniface è sempre più vicino, piace pure un talento carioca (21 agosto 2025)

Il club brasiliano vorrebbe riuscire a convincere giocatore e Juventus a concordare una rescissione consensuale così da acquistare il giocatore a parametro zero ma in caso negativo offrirebbe i 2,5 milioni richiesti dai bianconeri per la cessione.

Calciomercato Juventus News: Nicolas Jackson e Lois Openda se non arriva Kolo Muani

Per quanto riguarda l’attacco invece l’obiettivo principale del calciomercato Juventus rimane il francese del PSG Kolo Muani ma in caso la trattativa dovesse essere più complicata del previsto la dirigenza virerebbe su altri due profili, il primo è quello di Nicolas Jackson, ventiquattrenne senegalese del Chelsea che è finito in fondo alle gerarchia dopo gli acquisti di Delap e Joao Pedro.

Calciomercato Fiorentina News/ Italiano vuole Mandragora, sorpasso sull’Udinese per Zanoli (21 agosto 2025)

Lo scorso anno con i blues il ragazzo ha giocato 30 partite in Premier League nelle quali è riuscito a realizzare 10 gol e fornire 5 assist e soprattutto ha sempre mostrato un grande lavoro con i compagni.

L’altra possibilità è invece quella di provare ad acquistare Lois Openda, attaccante belga di venticinque anni del Red Bull Lipsia che nella passata edizione della Bundesliga ha contribuito con 9 gol e 9 assist in 33 partite, a differenza del giocatore del Chelsea però l’attaccante non potrebbe arrivare in prestito ma servirebbe un’offerta superiore ai 50 milioni vista anche la cessione appena conclusa di Sesko.

Per le sue caratteristiche fisiche e non sarebbe forse migliore visto che non è una vera prima punta ma è un giocatore a cui piace muoversi molto e sfruttare la sua grande velocità.