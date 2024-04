Calciomercato Juventus News/ Assalto a Carnesecchi, Zubimendi può liberare Jorginho (oggi 4 aprile 2024)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: ASSALTO A CARNESECCHI

Il calciomercato Juventus lavora già per la prossima stagione, come giusto che sia: la società bianconera ha la certezza della qualificazione al Mondiale per Club e potrebbe presto blindare quella in Champions League – che si è parecchio complicata – e prepara la strada per il futuro che verrà. Si guarda anche alla porta: non è un mistero che la Juventus abbia messo gli occhi su Marco Carnesecchi, portiere che quest’anno è tornato all’Atalanta dopo il prestito alla Cremonese (con cui ha centrato la promozione in Serie A, difendendo poi i pali grigiorossi anche nel massimo campionato) e si è affermato a Bergamo strappando il posto da titolare a Juan Musso. L’anno scorso sembrava destinato alla Lazio, poi l’Atalanta aveva intrapreso altre strade; oggi la Juventus lo tiene in grande considerazione per il dopo Wojciech Szczesny.

Non sarà facile arrivare a Carnesecchi: il suo club chiede infatti tra i 25 e i 30 milioni di euro per il suo cartellino. Tuttavia i bianconeri possono giocare su un doppio tavolo di calciomercato, visto il vivo interesse per Teun Koopmeiners: con due acquisti il prezzo si potrebbe abbassare, inoltre come già detto l’Atalanta gradirebbe qualche contropartita tecnica e sono stati fatti i nomi di Dean Huijsen, Matias Soulé e Samuel Iling Junior. La Juventus potrebbe sacrificarne uno o anche due per ottenere Carnesecchi e Koopmeiners? È quello che scopriremo, ma certamente anche sul portiere della Dea la concorrenza non mancherà, vista l’ottima stagione che sta disputando.

RINCORSA PER ZUBIMENDI

Intanto ovviamente si guarda ad altri reparti, e il calciomercato Juventus sa bene di dover dare qualità a un centrocampo che in questa stagione è andato spesso in difficoltà. Sul piatto ci sono vari nomi, si cerca in particolar modo un regista o comunque un uomo che possa dare ordine alla manovra: tra gli elementi sul taccuino di Cristiano Giuntoli ci sarebbe anche Martin Zubimendi, ma sullo spagnolo che ormai è stabile membro della sua nazionale c’è una forte concorrenza. Soprattutto dell’Arsenal che, secondo il portale Caughtoffside.com, sarebbe pronto a mettere sul piatto 60 milioni di euro per strappare Zubimendi alla Real Sociedad.

Cifra fuori portata per la Juventus, che però – lo dicevamo la scorsa settimana – potrebbe comunque trarre vantaggio dall’eventuale acquisto da parte dei Gunners perché questo significherebbe con tutta probabilità che Jorginho si libererebbe a parametro zero, e potrebbe sposare la causa bianconera. In parallelo poi Giuntoli sta lavorando con il Southampton per la conferma di Carlos Alcaraz: l’argentino ha giocato pochissimo e dunque difficilmente la Juventus sborserà i 49,5 milioni di euro richiesti per il riscatto, ma potrebbe accordarsi con i Saints per il rinnovo del prestito. Qui, la sensazione è che la decisione sarà presa sulla base del finale di stagione: Alcaraz dunque si gioca la permanenza nella Juventus, staremo a vedere.











