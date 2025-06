Calciomercato Juventus News· il difensore ex Chelsea e Atletico Madrid può essere la soluzione ai problemi difensivi di Igor Tudor (30 giugno 2025)

CALCIOMERCATO JUVENTUS, COLPO A ZERO IN DIFESA

Il calciomercato Juventus sta cercando di trovare l’innesto giusto per la difesa. Sono parecchi i nomi circolati in queste ore e l’ultimo arriva direttamente dal mercato degli svincolati. Si tratta dell’esperto Cesar Azpilicueta.

Dopo aver lasciato l’Atletico Madrid a parametro zero, il giocatore potrà accasarsi dove preferisce. Secondo Orazio Accomando, i bianconeri starebbero provando a convincerlo con alcuni intermediari, sperando di superare la concorrenza di club spagnoli e americani.

Come detto però la lista degli obiettivi è lunga con Senesi del Bournemouth e sopratutto Laporte dell’Al Nassr. L’ex Manchester City avrebbe infatti chiesto al club gialloblu la cessione in Europa per giocarsi le proprie ultime carte nel grande calcio.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, DAVID INFORTUNATO

Il calciomercato Juventus continua ad insistere per David. Se qualche settimana fa sembrava provarci maggiormente il Napoli, i campani hanno dirottato su Nunez e Lucca, lasciando strada libera alla Vecchia Signora.

Al momento i piemontesi sono in pole position per chiudere il colpo David: il calciatore ha già annunciato da tempo che si separerà dal Lille a parametro zero e anche per questo risulta essere l’acquisto ideale per la Juventus.

Tra l’altro, c’è stata un po’ di preoccupazione questa notte circa le sue condizioni. David infatti si è infortunato in occasione dei quarti di finale della Gold Cup contro il Guatemala, match tra l’altro perso dai canadesi ai rigori. Non sembra però esserci nulla di grave.