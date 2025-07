Calciomercato Juventus News: ballano sempre i nomi di Conceiçao e Sancho sulla trequarti, Igor Tudor sembrerebbe preferire il portoghese.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: BALLOTTAGGIO SULLA TREQUARTI

Sul calciomercato Juventus ci sono tante considerazioni da fare: terminato il Mondiale per Club la società è in fermento, il colpo Jonathan David è già agli archivi e adesso bisogna pensare a come migliorare una rosa che Igor Tudor sta studiando a fondo per capire in che modo migliorarla e renderla sempre più vicina al suo progetto.

Calciomercato Juventus News/ Vlahovic possibile rescissione, Weah accetta il Marsiglia (9 luglio 2025)

Come sappiamo, l’allenatore croato ha nel 3-4-2-1 il modulo di riferimento: si può passare al 3-4-3 ma l’idea è quella di avere due trequartisti di qualità e che possibilmente possano alternarsi anche con Kenan Yildiz, a oggi il vero intoccabile e insostituibile soprattutto dopo la grande campagna statunitense.

Calciomercato Juventus News/ Piace Xhaka e non solo, si valuta il doppio colpo (8 Luglio 2025)

Ci sono due profili che ballano sul piatto: potremmo quasi parlare di un ballottaggio – anche se uno potrebbe non escludere l’altro – tra Francisco Conceiçao, per il quale la Juventus deve ancora trovare l’accordo con il Porto per riscattarlo, e Jadon Sancho che invece è stato messo fuori rosa dal Manchester United, squadra cui è tornato dopo un prestito al Chelsea che per le qualità del calciatore, da ritrovare, sarebbe potuto andare meglio.

Ora: da quello che filtra, parrebbe che Tudor abbia posto come priorità il riscatto di Conceiçao, che inizialmente aveva confinato in panchina per poi ritrovarlo in grande spolvero al Mondiale per Club: per questo motivo si continua a trattare con il Porto.

Calciomercato Juventus News/ Per la difesa sfida a due tra Laporte e Pereira (8 luglio 2025)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, LO STATO DELL’ARTE SUL TESTA A TESTA

Detto questo, adesso bisogna capire quali siano le possibilità che il calciomercato Juventus piazzi uno di questi due colpi, o magari entrambi. Per Sancho si era già detto che un aiuto potrebbe arrivare dal Manchester United, che potrebbe decidere di pagare una sorta di buyout al calciatore per agevolarne l’addio e scaricare l’ingaggio; a tale proposito, sembra che lo stesso Sancho si sia dichiarato disposto a ridursi lo stipendio per venire incontro alle possibilità della Juventus, detta così potremmo essere vicini alla fumata bianca ma in realtà ci sarebbe ancora da lavorare tra le parti in causa.

Per quanto riguarda Conceiçao, il problema rimane attualmente la distanza tra domanda e offerta: il calciomercato Juventus ha messo sul piatto 20 milioni di euro per riscattare il folletto portoghese, il Porto ne ha chiesti 28. Stiamo comunque parlando di una forbice non troppo alta, e anche in questo caso la volontà del calciatore potrebbe essere determinante nel trovare la quadratura del cerchio; con il doppio colpo e magari la conferma del prestito di Randal Kolo Muani il reparto offensivo della Juventus uscirebbe parecchio rafforzato rispetto allo scorso anno, ma chiaramente la società bianconera dovrà essere brava a incastrare tutti i pezzi di calciomercato.