CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Bayern Monaco pronto per De Ligt, l’offerta per Zaniolo

La Juventus ha sin qui vissuto una settimana di calciomercato davvero importante con l’arrivo di Angel Di Maria ed il ritorno di Paul Pogba. I due hanno firmato da svincolati per potenziare l’organico a disposizione di mister Allegri per la prossima stagione ma i bianconeri potrebbero presto rinunciare ad un calciatore già presente in rosa, ovvero il difensore olandese Matthijs De Ligt, accostato a Manchester City, Chelsea e Bayern Monaco.

Proprio i bavaresi, secondo quanto rivelato da La Gazzetta dello Sport, sarebbero pronti a puntare forte sull’ex Ajax che ha in ogni caso una clausola rescissoria da 120 milioni di euro. I tedeschi vorrebbero aggiudicarsi il calciatore con un’offerta da 70 milioni di euro più bonus e la Vecchia Signora, nel caso in cui questa fosse l’unica proposta concreta, potrebbe anche decidere di abbassare le proprie pretese così da continuare poi a reinvestire denaro sulle operazioni in entrata.

Calciomercato Juventus news, la strategia per arrivare a Zaniolo

Se da una parte De Ligt potrebbe salutare la Juventus entro la chiusura della sessione di calciomercato estivo, dall’altro i bianconeri vorrebbero mettere le mani su Nicolò Zaniolo della Roma. La richiesta dei giallorossi da 50 milioni di euro per il cartellino del giocatore sembrava potesse essere ridotta di 5 milioni secondo i rumors degli ultimi giorni ma, come riporta La Gazzetta dello Sport, la strategia dei piemontesi potrebbe essere quella di offrire un prestito oneroso da 10 milioni di euro ed obbligo di riscatto fissato a 40 milioni con pagamaento dilazionato in più fasi.

