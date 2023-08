CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Berardi, ci siamo. Cambio Carnesecchi-Szczesny? (16 agosto 2023)

Nel fervore del calciomercato estivo, la Juventus sembra determinata a rafforzare la propria rosa e a pianificare il futuro con nuovi arrivi. Tra i nomi caldi che circolano in queste settimane, spicca quello di Domenico Berardi, l’esterno del Sassuolo. A Ferragosto, le ultime notizie di calciomercato suggeriscono che il 29enne potrebbe fare il grande salto verso la Vecchia Signora, dopo aver detto no alla Juventus in gioventù. Berardi, cresciuto nel Sassuolo, sembra destinato a lasciare il club emiliano. I rumors indicano la possibilità di un contratto quadriennale per il giocatore, che ha maturato esperienza e talento nel corso degli anni.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Berardi si avvicina, su Chiesa piomba il PSG (15 agosto 2023)

Nonostante le origini emiliane, l’opportunità di vestire la maglia bianconera potrebbe essere un passo fondamentale nella sua carriera. Tuttavia, il passaggio di Berardi non sarà semplice né economico. Il Sassuolo, pur non opponendosi alla cessione del giocatore, ha fissato un prezzo tra i 20 e i 25 milioni di euro per il suo cartellino. Resta da vedere se nella trattativa potrebbero essere inclusi giovani talenti della Juventus per abbassare il costo dell’operazione. La Vecchia Signora, che non parteciperà alle coppe europee nella stagione 2023-2024, sembra interessata a cedere Matias Soulé, che potrebbe trovare spazio alla Salernitana. Inoltre, nell’affare Berardi potrebbe figurare anche Samuel Iling Junior.

Calciomercato Juventus News/ Si lavora a Diarra dello Strasburgo, piace pure Khéphren Thuram (12 agosto 2023)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, AFFONDO SU CARNESECCHI

Ma il calciomercato juventino non si ferma qui. Sempre secondo quanto riportato dalla redazione di TuttoAtalanta.com, la Juventus avrebbe messo a segno un altro colpo, stavolta in porta. Marco Carnesecchi, giovane portiere classe 2000, sembra essere destinato a vestire la maglia bianconera. Nonostante una stagione altalenante alla Cremonese, Carnesecchi rappresenta una promessa per il futuro. L’arrivo di Carnesecchi suggerirebbe che la Juventus potrebbe essere pronta ad accettare l’offerta di calciomercato del Bayern Monaco per Wojciech Szczesny. Il portiere polacco, considerato un punto di forza della squadra, potrebbe trasferirsi in Baviera per sostituire l’infortunato Manuel Neuer.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Per Lukaku occhio agli Spurs. Sorpresa Amrabat (11 agosto 2023)

Marco Carnesecchi, titolare della nazionale Under 21, rappresenta un investimento per il futuro. L’affare di calciomercato sembra essere stato avviato grazie all’affondo di Giuntoli, il nuovo Football Director della Juventus. L’accordo sembra essere vicino alla conclusione, con un trasferimento che potrebbe concretizzarsi entro la settimana. Nonostante la giovane età e la mancanza di esperienza a livello di grandi squadre, Carnesecchi potrebbe rappresentare la scelta ideale per il dopo-Szczesny. L’accordo sembra prevedere un costo di circa 15 milioni di euro, con l’aggiunta di alcuni bonus. Il giovane portiere riceverebbe un ingaggio di circa 2 milioni di euro.











© RIPRODUZIONE RISERVATA