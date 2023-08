CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Berardi si avvicina, su Chiesa piomba il PSG (15 agosto 2023)

Le più recenti voci di calciomercato ruotano attorno a un possibile trasferimento di Domenico Berardi alla Juventus. Il talentuoso esterno, che ha trascorso la sua carriera nel Sassuolo, sembra essere pronto per un grande passo e sarebbe interessato a un trasferimento a Torino. La Juventus, considerando che nella stagione 2023-2024 non avrà impegni nelle Coppe europee, sta lavorando per formare una squadra che sia in linea con le esigenze finanziarie. L’arrivo di Berardi, valutato intorno ai 25 milioni di euro dal Sassuolo, potrebbe comportare ulteriori cessioni in questo calciomercato da parte della Juventus dopo quelle di Rovella e Pellegrini alla Lazio.

Calciomercato Juventus News/ Si lavora a Diarra dello Strasburgo, piace pure Khéphren Thuram (12 agosto 2023)

Tra i possibili candidati ci sono il serbo Filip Kostic, arrivato un anno fa a Torino e ambito dalla Premier League, oltre ai giovani Matias Soule e Samuel Iling Junior, che potrebbero essere coinvolti nell’affare di calciomercato tra la Juventus e il Sassuolo. Filip Kostic non è più considerato incedibile. Come avevamo già accennato, l’esterno della Juventus, che è stato acquistato dall’Eintracht un anno fa, potrebbe lasciare il club per un’offerta che si aggira tra i 15 e i 20 milioni di euro. Non ha deluso nella stagione passata, ma la Juventus è ora aperta a valutare eventuali proposte di calciomercato. Attualmente, il Nottingham Forest, squadra della Premier League, ha manifestato un interesse e ha richiesto informazioni, anche se al momento si tratta solo di una curiosità preliminare.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Per Lukaku occhio agli Spurs. Sorpresa Amrabat (11 agosto 2023)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, CHIESA VERSO LA LIGUE 1

Nel frattempo, si è sviluppato un interesse tra Federico Chiesa e il Paris Saint-Germain. Questo flirt a distanza sta ancora cercando di definire i dettagli, ma potrebbe portare a un trasferimento molto significativo che merita un’analisi approfondita. Questo perché tale situazione potrebbe avere un impatto considerevole sul futuro della Juventus, dell’ex viola e del club parigino, che si è appena separato da Neymar Jr. e affronta ancora la complessa questione legata a Kylian Mbappé.

Il passaggio di Chiesa al Psg non sembra affatto un’idea negativa. Sono molteplici i fattori che giustificano questa indiscrezione di mercato, riportata anche dalla Gazzetta dello Sport. Innanzitutto, c’è la necessità della Juventus di generare circa 100 milioni di euro dal mercato, come richiesto dall’evoluzione post-inchiesta Prisma. Questo scenario è già interessante all’80%, offrendo diverse prospettive intriganti. Il 20% rimanente, che potrebbe cambiare definitivamente l’equilibrio, riguarda l’ingaggio, specialmente in questi tempi, poiché il Paris Saint-Germain potrebbe offrire a Chiesa un contratto considerevole, definito dalla Gazzetta come “a doppia cifra“.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Il Chelsea lascia Lukaku senza numero. Vlahovic a Monaco (9 agosto 2023)

© RIPRODUZIONE RISERVATA