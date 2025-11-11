Il calciomercato Juventus ha scelto Adrian Bernabé come nuovo regista della squadra. Jonathan David può andare in prestito per trovare minuti
Calciomercato Juventus News: Jonathan David scaricato già a gennaio
La pausa per le partite delle nazionali permetterà a Luciano Spalletti di lavorare sul campo con i membri della rosa che avrà a disposizione e iniziare a dare la sua impronta alla squadra mentre la dirigenza bianconera potrà iniziare a pensare a come muoversi nella prossima finestra dei trasferimenti.
Il calciomercato Juventus infatti ha intenzione di operare in diverse zone di campo per adattare la squadra di Tudor alle esigenze del nuovo allenatore e poter tornare in corsa per lo scudetto o per andare il più avanti possibile nella corsa europea in Champions League.
Un cambio inaspettato che la Juventus sta pensando di portare a termine è nel reparto offensivo dove l’alternanza dei tre attaccanti centrali sta portando più problemi che benefici, il giocatore più in forma in questo momento è Dusan Vlahovic che potrebbe essere confermato fino a fine stagione portando all’addio di uno degli altri due.
Quello che ha più mercato è Jonathan David che piace a diversi club e potrebbe essere girato in prestito, anche secco fino a fine stagione, per fargli trovare minutaggio e fiducia così da riaverlo nella migliore condizione il prossimo anno.
Calciomercato Juventus News: Adrian Bernabé è il preferito per la cabina di regia
Dove invece il calciomercato Juventus dovrà investire in maniera più importante è il centrocampo che da inizio stagione è sembrato a tutti il punto debole della squadra per mancanza di qualità e di alternative valide ai titolari, tra tutti i giocatori a disposizione manca poi un vero regista che possa far girare la squadra che è l’obiettivo di gennaio.
La scelta dei dirigenti sembrerebbe aver portato a Adrian Bernabé, centrocampista spagnolo classe 2001 del Parma, che quest’anno si sta mettendo in mostra e imponendo come uno dei migliori nel suo ruolo in Italia.
I ducali chiedono una cifra vicina ai 25 milioni per la cessione, che per i bianconeri potrebbe essere più che abbordabile, ma se Spalletti dovesse richiedere l’acquisto di un calciatore di maggiore esperienza, la trattativa virerebbe sul trentenne danese Pierre-Emile Hojbjerg di proprietà dell’Olympique de Marseille.
A differenza del calciatore del Parma il suo costo dovrebbe essere inferiore vista l’età ma il suo ruolo nel gioco di De Zerbi è fondamentale e potrebbe non essere così semplice convincere il club francese a lasciarlo partire, anche se la giusta offerta potrebbe persuaderli.