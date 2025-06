Il calciomercato Juventus vive in questo momento una fase di stallo. I bianconeri però continuano ad inseguire una punta per sostituire Vlahovic

Calciomercato Juventus, l’attacco resta la priorità

Il calciomercato Juventus è legato in maniera netta al futuro di alcuni giocatori bianconeri, a partire dalla questione attaccanti. Il club bianconero ha diversi giocatori in uscita, ci sono Conceicao e Kolo Muani il cui riscatto al momento appare piuttosto complicato e poi c’è la situazione legata al futuro di Dusan Vlahovic.

L’attaccante serbo ex Fiorentina ha il contratto in scadenza tra dodici mesi e al momento non ci sono affatto i presupposti per il rinnovo. La Juve cosi interverrà sul mercato e serve almeno una grande punta, due nel caso Vlahovic parta a titolo definitivo. Su Dusan c’è il Fenerbahce ma occhio anche all’opzione Milan con il giocatore che piace e non poco a Massimiliano Allegri.

Con la pista Osimhen piuttosto complicata il club bianconero valuta altre piste ma al momento anche quella che porta a Victor Gyokeres sembra piuttosto difficile. Il talento svedese piace alle big di Premier League e Manchester United e specialmente Arsenal sono in pole per il giocatore. Cosi i bianconeri sembrano decisi in una virata improvvisa per un altro importante nome.

Calciomercato Juventus, Sesko e non solo per rinforzare la rosa

In questo momento il calciomercato Juventus stenta a decollare in quanto i bianconeri sono impegnati al Mondiale. La priorità resta comunque l’attaccante e nelle ultime ore sono salite e di molto le quotazioni di Benjamin Sesko, giovane e talentuoso attaccante del Lipsia. Con Gyokeres in uscita direzione Arsenal ora Sesko potrebbe andare alla formazione torinese.

Un intreccio di bomber con Osimhen invece diviso tra Turchia e Saudi Pro League con quest’ultima invece abbastanza favorita. Ma oltre all’attacco la Juve potrebbe fare un investimento anche in difesa, molto dipende dalle uscite e il club sta facendo le opportune valutazioni, sia in entrata che in uscita.

Nel caso la Juventus riesca a cedere uno tra Kelly e Savona potrebbe tornare sul mercato e puntare il centrale del Barcellona Ronald Araujo, il difensore uruguaiano che ha già inseguito nelle ultime sessioni di calciomercato. Insomma la Juve dopo il buon debutto al Mondiale del club lavora sul mercato e tenta sia un difensore che una punta.