Calciomercato Juventus News: il centrocampista mariano nel mirino della squadra di Tudor. Il Porto abbassa le pretese per il riscatto (5 luglio 2025)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, IDEA A CENTROCAMPO

Il calciomercato Juventus aggiunge un nuovo nome alla lista degli obiettivi. Si tratta di Yves Bissouma, centrocampista 29enne in forza al Totteham. Il maliano ex Lille e Brighton aumenterebbe fisicità in mezzo al campo, rinforzando il reparto.

Il giocatore potrebbe salutare gli Spurs e il suo contratto in scadenza nel 2026 agevolerebbe le operazioni, soprattutto se non dovesse aver intenzione di prolungarlo. La valutazione fatta dal Tottenham è di 15/20 milioni, ma la cifra potrebbe abbassarsi.

Calciomercato Juventus News/ In difesa torna di moda Hancko, Douglas Luiz sblocca Sancho (4 luglio 2025)

Dopo aver fatto molto bene in Francia e al Brighton, l’esperienza del giocatore al Tottenham è stata di alti e bassi, anche se l’ultimo periodo ovvero quello sotto la guida di Postecoglou è stato il suo migliore, tanto da conquistare l’Europa League.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, UFFICIALE DAVID!

Il calciomercato Juventus potrebbe riscattare Francisco Conceicao. Il calciatore portoghese, considerano la clausola presente nel prestito avviato in estate, costerebbe 32 milioni di euro ai bianconeri che però vorrebbe abbassarlo.

Calciomercato Juventus News/ Contatti per tenere il portoghese, il britannico resta in attesa (4 luglio 2025)

Infatti i bianconeri vorrebbero fare leva sulla volontà dell’ala d’attacco di restare a Torino. Per questo secondo il quotidiano lusitano A Bola, il Porto avrebbe intenzione di “aiutare” il giocatore ad esaudire il suo desidero accettando anche 28 milioni invece dei 32 prefissati.

Intanto David è a tutti gli effetti un nuovo giocatore della Juventus: l’ex Lille ha già svolto nella giornata di ieri le visite mediche con la nuova squadra e in serata arrivata anche l’ufficialità con tanto di comunicato sul sito ufficiale dei bianconeri.