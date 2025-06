Calciomercato Juventus News: i bianconeri affrontano il Real Madrid al Mondiale per Club e intanto chiedono informazioni su un giovane bomber.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: UN GIOVANE PER L’ATTACCO!

Il Mondiale per Club occasione per il calciomercato Juventus? Chissà: domani sera i bianconeri affrontano il Real Madrid negli ottavi di finale, e nella pancia dell’Hard Rock Stadium di Miami potrebbero chiedere informazioni ai blancos per un giovane attaccante.

Stiamo parlando di Gonzalo Garcia, classe 2004: un calciatore che non fa ufficialmente parte della rosa del Real Madrid, sarebbe infatti un elemento del Castilla ma Xabi Alonso lo ha portato negli Stati Uniti volendolo visionare, e il ragazzo ha risposto come meglio non si poteva, sfruttando i problemi di salute di Kylian Mbappé per diventare il centravanti titolare.

Risultato? Gol all’esordio con l’Al Hilal, decisivo per il pareggio, assist ad Arda Güler nel 3-1 al Pachuca e altro gol contro il Salisburgo, nella partita valsa il primo posto nel girone H. Del resto Gonzalo Garcia appare un predestinato: 25 reti in 36 partite stagionali con il Castilla, quando Carlo Ancelotti lo ha fatto esordire in Coppa del Re lui ha risposto con il gol decisivo per battere il Leganés.

Invece nella Liga aveva firmato un assist a Jude Bellingham nella vittoria di Siviglia, e insomma: l’impatto di Gonzalo Garcia nel Real Madrid è stato ottimo, non è un caso che Xabi Alonso ne abbia già parlato benissimo e dunque per il calciomercato Juventus non sarà semplice.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, CONTATTI CON IL REAL MADRID A MIAMI?

L’interesse del calciomercato Juventus per Gonzalo Garcia, con le debite proporzioni, ci riporta con la mente a 21 anni fa: i bianconeri avevano giocato il Trofeo Gamper contro il Barcellona e Fabio Capello si era innamorato di un giovanissimo Leo Messi, chiedendo informazioni a Frank Rijkaard circa la possibilità di un prestito a Torino. La risposta era stata negativa e la Pulce aveva impiegato davvero poco a far capire di essere di fronte a uno dei migliori calciatori nella storia; per Gonzalo Garcia potrebbe succedere lo stesso anche se naturalmente ogni discorso è prematuro, e allora è qui che il calciomercato Juventus può provare ad attaccarsi.

Il Mondiale per Club è stato utile per dirci come il classe 2004 possa già essere pronto, ma nella rosa del Real Madrid emergere sarà tutt’altro che semplice: Xabi Alonso per ora gioca con il 3-5-2, davanti i posti sono di Mbappé e Vinicius Junior e già così resterebbe fuori uno come Rodrygo, discorso simile in caso di passaggio al 3-4-2-1. Se l’idea del Real Madrid è quella che Gonzalo Garcia metta minuti importanti nelle gambe, allora il prestito potrebbe essere la soluzione migliore: la Juventus potrebbe provare a intavolare un’operazione concreta a Miami, in maniera diretta, magari anche chiedere una cessione a titolo definitivo sapendo che per circa 10 milioni di euro l’attaccante spagnolo potrebbe essere acquistabile. Dipenderà anche dallo sbloccarsi della situazione di Dusan Vlahovic, ma intanto i bianconeri ci stanno pensando…