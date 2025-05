CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, THEO HERNANDEZ ALLA JUVENTUS: LE MANOVRE E GLI INCROCI

Il calciomercato Juventus è probabilmente già cominciato, troppi gli errori di questa stagione per pensare di continuare con lo stesso organico. Per questo la dirigenza ha messo sotto gli occhi uno dei big del nostro campionato come Theo Hernandez. Il terzino aveva già manifestato qualche mal di pancia, già da gennaio. A mettere la ciliegina sulla torta poi fu un’offerta da parte del Como per il francese.

La base era sui trenta milioni, ma la dirigenza si rifiutò per evitare ulteriori ripercussioni dopo la prima parte di campionato tutt’altro che da incorniciare. In estate l’esito potrebbe essere diverso, ma invece del Como è la Juve la principale indiziata per il difensore che potrebbe imbastire un accordo sulle stesse cifre di quelle del Como, oppure intavolare uno scambio di giocatori.

Theo Hernadez ha già dato piena disponibilità al trasferimento, visto che con un passaggio alla vecchia signora potrebbe comunque giocare una coppa europea di spessore, cosa che invece il Milan non può garantire. In più si fanno sempre più insistenti le voci di un possibile addio di Cambiaso, il che potrebbe essere sostituito in maniera più che degna dal terzino made in france.

Ma quello che solletica la dirigenza rossonera, in particolare Ibrahimovic, è uno scambio che porterebbe sotto il Duomo un suo pupillo per cui si è espresso con ammirazione più volte e più volte nel corso degli anni. Stiamo ovviamente parlando del numero nove bianconero: Dusan Vlahovic. Ma al Milan serve battere la concorrenza di diverse big europee che potrebbero affondare il colpo sempre nei mesi estivi di questo anno.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: SCAMBIO O CASH? IL PUNTO

Come si vocifera già da diversi mesi, il calciomercato Juventus in uscita potrebbe vedere Vlahovic come principale indiziato. Il problema fondamentale è ovviamente di natura economica, visto che la dirigenza juventina ha offerto un rinnovo al ribasso che passa dai dodici di adesso a otto. Per i numeri mostrati in campo in queste stagioni bianconere, il valore sarebbe anche giusto, ma visto che la carriera di un calciatore è molto corta gli agenti spingono per un trasferimento.

La domanda è: può il Milan permettersi uno stipendio come quello del serbo? Abbiamo già parlato di come Ibrahimovic straveda per l’attaccante, ma i sogni vanno supportati anche dai fatti. Anche perché alla porta ci sono l’Atletico Madrid e il Newcastle che potrebbero dare i soldi richiesti al giocatore, quindi il Milan deve anche battere questa concorrenza.

Lo scambio di calciomercato Juventus – Milan potrebbe essere allettante, perché metterebbe d’accordo entrambe le parti visto che sia Vlahovic che Theo Hernandez sono in scadenza di contratto la prossima stagione. Cosi non ci sarebbero problemi per il calciomercato Juventus nella sostituzione di Cambiaso, mentre in attacco i fari sono puntati su Osimhen, che ha già dato il benestare per intavolare una trattativa con i bianconeri.

Su questo possiamo anche sbilanciarci visto che Giuntoli ha già parlato con l’agente del nigeriano. Resta da vedere quanto verrà incassato per Cambiaso e chi sarà la pretendente reale, visto che le voci cambiano in continuazione tra la Spagna e l’Inghilterra.