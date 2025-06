Calciomercato Juventus News, bianconeri pronti a scatenarsi

Il calciomercato Juventus finora è stato molto bloccato ma dipende tante dalle questioni societarie ed il club non ha ancora trovato il vero sostituto di Cristiano Giuntoli. Comolli ha confermato in queste ore che serve un nome nuovo e che Giorgio Chiellini si occuperà solo di rapporti di campo e non di calciomercato, ma ora testa al Mondiale per club.

Calciomercato Juventus News/ Tudor confermato e arriva un regalo dal mercato!

La Juventus ha confermato Igor Tudor per la prossima stagione e c’è da chiarire la situazione relativa ai prestiti di Conceicao e Kolo Muani, entrambi giocatori il cui futuro nella prossima stagione è tutt’altro che certo. Poi però il club lavora a vari nomi in entrata ed uno su tutti è sicuramente il centrocampista del Newcastle Sandro Tonali.

Calciomercato Juventus News/ Una vecchia fiamma e un giovane, occhi sulla trequarti!

L’ex giocatore del Milan è il vero sogno di mercato della società bianconera, Chiellini punta su di lui e c’è la sensazione che con lui potrebbe essere letteralmente rivoluzionato il centrocampo. Tonali piace molto ma c’è la consapevolezza che i costi sono molto alti (oltre 70 milioni di euro) e l’obiettivo è ridurre le richieste mediante una pedina di scambio come Douglas Luiz, ancora abbastanza apprezzato in Premier League.

Calciomercato Juventus News, ancora tanti dubbi per l’attacco

Se ne è parlato molto in questi giorni ma il calciomercato Juventus non può non prescindere da quello che succede in generale nel reparto offensivo e la Juve potrebbe attuare un’autentica rivoluzione. Conceicao e Kolo Muani come detto in prestito e molto dipende dai possibili accordi con le rispettive società ma è un altro il caso che preoccupa i bianconeri e parliamo ovviamente di Dusan Vlahovic.

Calciomercato Juventus News/ Vlahovic, cresce la concorrenza! Retegui, filtra ottimismo...

Il centravanti bianconero ha il contratto in scadenza tra un anno e percepisce quasi 12 milioni di euro, cifre che allontana ogni possibile pretendente. Il calciomercato Juventus sarebbe anche disposto a rinnovare ma a cifre abbastanza distanti rispetto a questa e il giocatore dovrebbe cosi venire incontro al club: nelle ultime ore Comolli ha aperto a questa possibilità ma tutto è nelle mani di Vlahovic.

La permanenza di Kolo Muani e Vlahovic è correlata ovviamente al mercato in entrata e con la loro partenza la Juventus potrebbe ambire a dei supercolpi, un nome che piace ancora molto è quello di Victor Osimhen, attaccante in uscita dal Napoli. Diverso è la situazione in caso di possibile permanenza di tutti e a quel punto il club attuerebbe una rivoluzione, puntando su un giovane a costi non eccessivi.