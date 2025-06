Calciomercato Juventus News: una clamorosa indiscrezione svela di una chiamata per sondare il terreno di un possibile ritorno di Dybala (18 giugno 2025)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, DYBALA 2.0?

Il calciomercato Juventus potrebbe vedere un clamoroso ritorno, quello di Paulo Dybala. Come prima cosa va detto che non ci sono contatti tra i bianconeri e la Roma, ma secondo il giornalista Luca Momblano c’è stata un chiamata al giocatore.

La notizia è subito impazzata sui social, complice il grande rapporto che lega ancora la tifoseria bianconera con il giocatore, ma per ora non c’è nulla di accordato. La Roma in ogni caso non dovrebbe nemmeno sostituirlo a livello di ruolo in campo.

Calciomercato Juventus News/ Affari col Milan: muro su un italiano mentre Tomori è possibile (18 giugno 2025)

Se il valore è naturalmente ancora oggi clamoroso, al netto degli infortuni, nella posizione di Dybala i giallorossi hanno Tommaso Baldanzi e Matias Soulé dunque in caso sarebbero coperti. Detto ciò, è da vedere anche cosa deciderà Gasperini.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, CONCEICAO OK!

Il calciomercato Juventus non si ferma alla suggestione Dybala. Infatti i bianconeri hanno bisogno di migliorare determinate zone del campo per cercare di agguantare la zona Champions League con maggiore serenità.

Calciomercato Como News/ Cresswell e Carboni due aggiunte per il reparto difensivo (18 giugno 2025)

Se qualche settimana fa il riscatto di Conceicao sembrava impossibile, ora qualcosa è cambiato e probabilmente la chiave è proprio Igor Tudor: il tecnico sembra puntarci parecchio e questo ha stravolto le carte in tavola.

Dopo il prolungamento del prestito per il Mondiale per Club, secondo quanto detto da La Stampa, il giocatore potrebbe restare a titolo definitivo per una cifra intorno ai 30 milioni ovvero il prezzo che chiede il Porto, proprietario del cartellino.