CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: OSIMHEN SI AVVICINA

Nei giorni scorsi per il calciomercato Juventus abbiamo raccontato del sogno di arrivare a Victor Osimhen. Una possibilità non troppo astratta, vuoi perché il Napoli avrebbe ormai deciso di rinunciare all’attaccante nigeriano, il cui cartellino è ancora in suo possesso, vuoi perché lo stesso Galatasaray potrebbe pensare di monetizzare da una sua cessione, soprattutto se la volontà del calciatore fosse quella di fare le valigie.

Calciomercato Juventus News/ Il difensore e il regista possono arrivare dal Barcellona (oggi 8 maggio 2025)

Recentemente avevamo detto come la priorità di Osimhen fosse quella di rimanere a Istanbul, ma i primi contatti con gli emissari che si occupano del calciomercato Juventus potrebbero avergli fatto cambiare idea: nelle ultime ore infatti sono emerse indiscrezioni secondo cui il nigeriano avrebbe aperto ai bianconeri e vorrebbe tornare a confrontarsi con la nostra Serie A.

Calciomercato Juventus News/ Super colpo a centrocampo con un ex big della Lazio!

Nel campionato italiano Osimhen 65 gol in 108 partite, vincendo anche una classifica marcatori: cifre importantissime, che lo renderebbero un ottimo profilo per la rinascita della Juventus. Il particolare importante, e che potrebbe far pendere ancora di più il piatto della bilancia, è che l’attaccante nigeriano, sempre secondo le notizie emerse, avrebbe già rivelato che un’eventuale esclusione dalla Champions League non sarebbe un problema.

A questo punto la Vecchia Signora potrebbe realmente preparare l’assalto a Osimhen cercando di vincere la concorrenza che arriva soprattutto dalla Premier League, l’interesse del calciatore per il progetto può essere il decisivo grimaldello perché la trattativa di calciomercato vada a buon fine.

Calciomercato Juventus News/ Spunta un nome nuovo per l'attacco da 100 milioni, intanto bussano i Reds!

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, UN’OCCASIONE DAL REAL MADRID?

Non solo Osimhen, il calciomercato Juventus starebbe lavorando sotto traccia anche per un colpo che potrebbe portare in dote un centrocampista giovane e duttile. Il riferimento è al venticinquenne Aurélien Tchouaméni: tre stagioni nel Real Madrid in cui pian piano il francese è riuscito a ritagliarsi spazi importanti, tuttavia non è mai diventato un titolare e, in particolar modo, Carlo Ancelotti lo ha utilizzato al centro della difesa in situazioni di emergenza.

Il ragazzo, che si era inizialmente messo in mostra con il Monaco, non è sicuro di rimanere al Real Madrid anche in virtù del sempre più probabile addio di Ancelotti: a questo punto sarebbe una grande occasione per la Juventus, che potrebbe lavorare per farlo entrare nella rosa già per il Mondiale per Club.

Per il momento si tratta di semplici ipotesi e indiscrezioni del calciomercato Juventus, non sono state avviate trattative anche perché il cartellino di Tchouaméni, che scade nel 2028, ha un prezzo altissimo e sarebbe necessario studiare la giusta operazione per farlo arrivare alla Continassa, magari anche sacrificare qualche pezzo pregiato.

Potrebbe trattarsi di Dusan Vlahovic: al Real Madrid quest’anno, nonostante la grande crescita di Kylian Mbappé e la presenza di Rodrygo e Vinicius Junior, è forse mancato un attaccante di ruolo che togliesse le castagne dal fuoco, tanto che in occasione dell’eliminazione dalla Champions League non sono in pochi ad aver rimpianto la partenza di Joselu, andato a giocare in Qatar. Da vedere: ripetiamo che la suggestione Tchouaméni rimane tale e siamo ben lontani da un’eventuale chiusura, ma spesso il calciomercato ci sorprende e potrebbe farlo anche in questo caso.