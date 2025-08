Calciomercato Juventus news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva. Douglas Luiz verso la Premier 6 agosto 2025

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, DOUGLAS LUIZ E’ IN PARTENZA

Il calciomercato Juventus è alle prese con diverse operazioni in questo agosto di calciomercato. Se consideriamo le cessioni, i piemontesi nelle scorse ore hanno completato quella di Timothy Weah all’Olympique Marsiglia accontentando così il desiderio dello stesso statunitense, già approdato in Francia ed accolto da centinaia di tifosi. La partenza del venticinquenne porta 14 milioni di euro più tre di bonus nelle casse juventine.

Calciomercato Juventus News / Scambio per Vlahovic, si lavora su Kolo Muani. Addio Rugani (5 Agosto 2025)

Il newyorkese non è però il solo a lasciare Torino in questi giorni. Oltre a Fabio Miretti, che potrebbe andare al Napoli sempre per 14 milioni, in partenza adesso c’è anche un altro calciatore arrivato soltanto un anno fa, ovvero Douglas Luiz. Il brasiliano, che era stato prelevato dall’Aston Villa, potrebbe infatti tornare presto a giocare in Premier League.

Calciomercato Juventus news/ Singo prende quota al posto di Weah. Vlahovic, lo United rifiuta (5 agosto 2025)

Il Nottingham Forest, molto attento ai giocatori che hanno disputato l’ultimo campionato di Serie A, vorrebbe accaparrarsi il sudamericano sebbene le loro offerte non abbiano superato i 34 milioni di euro a fronte di una valutazione da minimo 40 milioni. Alla Juve preme non perdere troppo denaro da questo affare considerando che aveva pagato addirittura 50 milioni per avere il ventisettenne.

Accostato anche ad altri club, Douglas Luiz sarebbe pronto ad andare al Forest per firmare un contratto valido fino al 2030 percependo 5 milioni di euro più bonus all’anno. Tuttavia, l’interesse del Fenerbahce sta rallentando l’ok della Vecchia Signora tenendo conto che i gialloneri potrebbero scambiare Sofyan Amrabat con il sudamericano poichè il marocchino rientra già nella lista dei possibili sostituti.

Calciomercato Juventus News / Hjulmand e Kolo Muani come obiettivi, nome nuovo per la fascia (4 Agosto 2025)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, SUGGESTIONE NEYMAR PER L’ATTACCO

Il calciomercato Juventus può sempre regalare qualche sorpresa ed in questa finestra estiva la societò bianconera potrebbe essere protagonista di un colpo del genere. Nei giorni scorsi infatti l’intervista del difensore Bremer rilasciata a La Gazzetta dello Sport ha portato i media ad accostare il nome di Neymar alla società bianconera, visto che il centrale ha rivelato di sperare nell’approdo dell’ex Barcellona e PSG alla Continassa in futuro. Le quote proposte dai bookmakers suggeriscono che l’operazione possa essere complicata ma non impossibile.

Il capitano del Santos, a cui è legato da un contratto in scadenza il prossimo 31 dicembre 2025, e cioè alla fine dell’anno solare in corso, potrebbe anche accasarsi altrove al fine di puntare ad una convocazione con la Nazionale verdeoro allenata da mister Carlo Ancelotti per i Mondiali del 2026. Il trentatrenne nella stagione ancora in corso ha sin qui collezionato sei reti e tre assist in diciassette presenze con la squadra che lo ha lanciato nel calcio professionistico.