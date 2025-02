CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: KOLO MUANI-VLAHOVIC, ECCO L’ASSE

Tre gol in due partite: il calciomercato Juventus può sicuramente gongolare per lo straordinario impatto che Randal Kolo Muani ha avuto nella squadra di Thiago Motta. È bastato poco all’attaccante francese per prendersi l’attacco della Vecchia Signora: Motta non ha avuto esitazioni nel mettere in panchina Dusan Vlahovic e dare fiducia al nuovo arrivato, anche con pochi allenamenti con i compagni. Kolo Muani ha risposto presente, e adesso attenzione perché il destino dei due attaccanti si potrebbe intrecciare stando a quanto riferisce Paolo Paganini, che ha citato fonti provenienti dal Principato di Monaco. In che modo? Quello che sappiamo è che Kolo Muani è arrivato dal Psg in prestito secco, dunque a giugno vada come vada tornerebbe sotto la Torre Eiffel; pare invece che non sia così.

Meglio: il contratto parla effettivamente di una cessione a titolo temporaneo per sei mesi senza altre operazioni di mezzo ma, stando a quanto riporta il giornalista, Juventus e Psg avrebbero stipulato una sorta di pre accordo che prevede come il calciatore francese possa essere riscattato dai bianconeri sotto forma di cessione di Vlahovic a Parigi. Da capire eventualmente se ci sarebbe di mezzo anche un conguaglio economico; il calciomercato Juventus, fosse realmente così, potrebbe avere nuove prospettive anche per il futuro, è chiaro che un Kolo Muani con questo rendimento sarebbe un giocatore sul quale puntare anche per la prossima stagione e potrebbero esserci i presupposti perché sia così.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: LA CHAMPIONS PER UN ALTRO BOMBER

Restiamo ora sull’attacco per quanto riguarda il calciomercato Juventus: la sessione invernale è conclusa, ma la società bianconera sta già pensando, come tutte le altre, a quello che potrebbe succedere a giugno. Con Dusan Vlahovic in uscita, al netto della conferma o meno di Randal Kolo Muani, alla Juventus servirà comunque un bomber di spessore: i nomi per il momento sono quelli già emersi nel corso dell’ultimo mese e anche la scorsa estate, in particolare Cristiano Giuntoli avrebbe nel mirino del calciomercato Juventus Joshua Zirzkee e Victor Osimhen. Il nigeriano, che è ancora ufficialmente un calciatore del Napoli, stuzzica parecchio sapendo quale sia stato il suo impatto in Serie A con la maglia partenopea: ecco il quadro.

Come dicevamo nei giorni scorsi, il Galatasaray ha fatto un’offerta inferiore al valore della clausola rescissoria, il Napoli ha rifiutato e ora anche per i turchi il prezzo di Osimhen è destinato ad alzarsi, cosa che naturalmente fa entrare in corsa anche altre società, in maniera concreta. Tra queste potrebbe esserci la Juventus, ma prima i bianconeri dovranno raggiungere un obiettivo: la qualificazione in Champions League. Soltanto così infatti potrebbe essere a disposizione il tesoretto per virare sul bomber, poi chiaramente da qui alla prossima estate le priorità potrebbero cambiare ma per il momento lo scenario sembrerebbe essere questo.