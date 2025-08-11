Calciomercato Juventus news: se il Milan non fa il passo avanti decisivo per il serbo, resterebbe fino alla scadenza del contratto (11 agosto 2025)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, ULTIMA CHANCE PER CEDERE DUSAN

Il calciomercato Juventus ha ancora da sistemare la grana Dusan Vlahovic. Siamo arrivati all’11 agosto e la situazione non è cambiata di un centimetro con il serbo in scadenza a giugno 2026 e con nessun rinnovo in vista.

Ciò vuol dire che l’unica finestra utile per cederlo a titolo definitivo è questa poiché da gennaio, dunque dall’inizio della sessione invernale che inizierà tra meno di 5 mesi, l’ex Partizan e Fiorentina può accordarsi con chiunque per trasferirsi a parametro zero.

Perderlo senza incassare nulla sarebbe un problema enorme a livello di bilancio per la Juventus poiché nel 2022 era stato pagato la bellezza di 70 milioni di euro più 10 di bonus, una cifra che rischia letteralmente di azzerarsi.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, MILAN O NIENTE

Il calciomercato Juventus ha una sola speranza per Vlahovic e si chiama Milan. L’attaccante è finito nel mirino del Fenerbahce e di alcuni club dell’Arabia Saudita, ma il giocatore ha rifiutato ogni tipo di offerta che non riguarda i top campionati.

Dalla Premier League nessun si è mosso, stesso cosa per Bundesliga, Liga e Ligue 1. Dunque l’unica soluzione è la Serie A, anche se nessuna può permettersi di pareggiare l’attuale stipendio da 12 milioni all’anno.

Quindi lo stesso Dusan deve fare un sacrificio e tra tutte le società di Serie A solamente il Milan si è palesato interessato. Manca però l’offerta, anche perché ai rossoneri non conviene fare un’offerta ora bensì fare passare il tempo e aumentare la necessità di vendere da parte della Juve.

Così facendo, i bianconeri pur di non perderlo a zero si ritroverebbero costretti ad accettare una cifra da 10/15 milioni. Altrimenti l’ultima spiaggia sarebbe tenere Vlhaovic e impiegarlo come riserva fino a giugno 2026 quando diventerà svincolato.

