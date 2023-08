Calciomercato Juventus News/ Bonucci, no all’Ajax. Per il centrocampo cresce Diarra ma… (12 agosto)

Calciomercato Juventus, ultime news 12 agosto: si fa smpre più intricato il caso Bonucci

Si fa sempre più imbrigliato il calciomercato della Juventus, con il caso Bonucci che fa parlare e discutere l’ambiente juventino. L’ex capitano bianconero è ormai finito ai margini del progetto e ha diffidato la società. Secondo quanto riferisce TMW, il difensore dovrà dimostrare che la dirigenza ha violato l’articolo 7 dell’accordo collettivo, ossia quello per la tutela dei diritti dei giocatori che ritengono di essere stati esclusi in modo ingiustificato dagli allenamenti. Non solo, il centrale della Juventus pretenderebbe il reintegro in rosa per la prossima stagione e la battaglia si preannuncia infuocata.

Calciomercato Juventus News/ La cessione di Rovella divide i tifosi. E per sostituirlo... (11 agosto)

Proprio per questo motivo, come si legge sull’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il difensore avrebbe declinato una proposta da parte dell’Ajax. In caso di vittoria da parte di Bonucci, si legge nell’articolo della rosea, l’altra opzione riguarderebbe il rimborso da parte del 20% dell’ingaggio lordo annuale e il calciatore guadagna 3.5 milioni di euro netti.

Probabili formazioni Juventus Atalanta/ Quote: chi gioca l'amichevole? (oggi 12 agosto 2023)

Calciomercato Juventus, ultime news 12 agosto: sempre caldo il nome di Diarra per il centrocampo

Tra gli obiettivi di calciomercato della Juventus c’è sicuramente un centrocampista che possa aumentare la qualità del reparto e che garantisca prospettive di crescita interessanti. Dopo la cessione di Rovella, infatti, i bianconeri stanno valutando con attenzione Habib Diarra, classe 2004 di proprietà dello Strasburgo. Nelle scorse ore la società juventina avrebbe avviato i primi contatti con il club del centrocampista per capire la fattibilità dell’operazione, ma la richiesta dello Strasburgo non è di basso profilo.

Juventus, Bonucci chiede il reintegro via Pec/ Ora potrebbe rivolgersi al Collegio arbitrale

Per il cartellino di Diarra, il club vorrebbe una cifra vicina 20 milioni di euro. Non è un caso che la società francese abbia già rifiutato una proposta da oltre 10 milioni di euro del Lens, con la Juventus che ora deve fare i conti anche con la concorrenza del Wolfsburg, che rischia di portare al rialzo i costi dell’operazione.











© RIPRODUZIONE RISERVATA