Calciomercato Juventus News/ Bonucci può partire, Pogba rifiuta l’Arabia (venerdì 30 giugno 2023)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: IL CAPITANO POTREBBE SALUTARE, REBUS ALEX SANDRO

Il calciomercato Juventus è ormai nel vivo e potrebbe essere Leonardo Bonucci il tema caldo dei prossimi giorni. Il difensore, infatti, potrebbe dire addio in anticipo ai bianconeri rispetto al ritiro dal calcio già annunciato a fine stagione. Bonucci non è più ritenuto centrale nel progetto tecnico, come ha anche dimostrato l’ultima stagione in cui non è stato più la prima scelta. Un concetto che la società ha ribadito proprio nelle ultime ore allo storico leader della difesa che, se arrivassero proposte interessanti, sarebbe lasciato andare senza problemi. D’altronde l’obiettivo del club è chiaro: alleggerire il monte ingaggi. Al momento i 6,5 milioni di Euro netti all’anno del capitano rappresentano una cifra troppo importante per le casse piemontesi.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Zaniolo sempre nel mirino, con lui arriva anche Boey? (29 giugno 2023)

Altro elemento in uscita dalla Juventus è Alex Sandro, il quale vanta una proposta dall’Arabia Saudita che continua ad essere la padrona di questa sessione di calciomercato. Il terzino ex Porto, però, non ha ancora preso una decisione. Il brasiliano sembrava certo di lasciare Torino ma è scattato il rinnovo automatico fino al 2024 dopo il raggiungimento di un certo numero di presenze. Adesso, però, la Juventus sembra intenzionata a lasciare andare Alex Sandro per investire su un giovane che possa prendere le redini della fascia sinistra.

Calciomercato Juventus News/ Berardi per sostituire Chiesa, due cessioni al Galatasaray? (28 giugno 2023)

POGBA NON SI MUOVE DA TORINO

Sul fronte uscite è un tema di discussione anche Paul Pogba, protagonista del calciomercato Juventus. Nel lungo elenco di stelle del calcio che l’Arabia Saudita vorrebbe arruolare nel proprio campionato c’è, infatti, anche il centrocampista francese. Il suo agente, Rafaela Pimenta, e la Juventus, comunque, si sono incontrati per parlare della situazione, anche se entrambe le parti hanno confermato di voler andare avanti assieme. Salvo clamorosi colpi di scena, Pogba dovrebbe rientrare in anticipo in Italia dalle vacanze per iniziare subito la preparazione e poi mettersi a disposizione di Allegri a partire dal 10 luglio, quando è fissato il raduno bianconero alla Continassa.

LEGGI ANCHE:

Calciomercato Juventus News/ Rabiot, finalmente il rinnovo! Ora Milinkovic-Savic... (martedì 27 giugno 2023)

© RIPRODUZIONE RISERVATA