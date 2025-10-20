Il calciomercato Juventus cerca Ayyoub Bouaddi per alzare il livello del centrocampo, Nahuel Molina può rinforzare la fascia destra

Calciomercato Juventus News: Nahuel Molina possibile futuro nuovamente bianconero

Con il possibile addio di Igor Tudor dalla panchina bianconera, la dirigenza sta pensando a due colpi che potrebbe cercare di portare a termine nella sessione invernale dei trasferimenti per andare a soddisfare le richieste dei possibili nuovi allenatori e soprattutto andare a coprire le lacune che la squadra ha.

Il calciomercato Juventus è quindi pronto ad un’aggiunta di giocatori di prospettiva ricchi di talento e di altri con età più avanzata e che possono essere occasioni per il loro ruolo sempre meno centrale nelle loro squadre di club e che nell’anno dei Mondiali cercheranno di mettersi in mostra.

Quest’ultimo tipo di giocatore è esemplificato perfettamente da Nahuel Molina, terzino o esterno destro argentino di ventisette anni che nelle ultime due stagioni ha perso il suo ruolo da titolare indiscusso dell’Atletico Madrid ma che intenzione di mettersi in mostra per rimanere il titolare della nazionale campione del Mondo.

L’infortunio di Bremer e il possibile ritorno di Kalulu come difensore centrale scopre la Juventus sulla fascia destra che ora vede il solo Joao Mario, per questo potrebbe essere acquistato l’ex Udinese in prestito con diritto o obbligo di riscatto intorno ai 20 milioni.

Calciomercato Juventus News: Ayyoub Bouaddi un altro talento francese a centrocampo

Dove però è necessario che il calciomercato Juventus vada ad operare è senza dubbio il centrocampo dove manca un giocatore di qualità che possa prendere in mano la squadra e gestire le azioni offensive, il rendimento pessimo di Koopmeiners poi rende necessario l’acquisto di un altro giocatore in quel ruolo per avere più alternative.

Il nome che i bianconeri preferirebbero è quello di Ayyoub Bouaddi, centrocampista francese classe 2007 che gioca nel Lille e che l’ex compagno David potrebbe convincere ad accettare la proposta bianconera, per il suo acquisto però servono almeno 30 milioni ma le richieste si alzano intorno ai 50.

L’alternativa rimane il solito Sergej Milinkovic-Savic che è in scadenza con l’Al Hilal e potrebbe essere interessato a tornare in Europa e in particolare in Serie A, il serbo però è sicuramente lontano dal livello dei suoi anni alla Lazio e potrebbe essere un rischio investire su di lui all’età di trent’anni.

Inoltre il calciatore non andrebbe a risolvere i problemi del centrocampo bianconero non avendo caratteristiche da regista o comunque da giocatore capace di gestire i tempi del gioco, sarebbe un ennesimo centrocampista recupera palloni con una grande abilità negli inserimenti in area di rigore.